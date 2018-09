Verschärfte Kontrollen bringen Erfolg

Tülau/Croya. „Früher war es wirklich schlimm“, erinnert sich Rüdiger Grussendorf. Der Vorsitzende der Angelvereinigung Aller-Ohre-Drömling spricht vom unerlaubten Betreten des Grundstücks am Kiessee zwischen Tülau und Croya, vom Baden und von liegengelassenem Müll.

„Der See ist ja verpachtet und wird immer noch zum Kiesabbau genutzt“, erklärt Grussendorf im IK-Gespräch. „Ein Saugbagger ist auf dem See unterwegs.“ Dieser wird mit Stahlseilen gesichert. „Das Schwimmen dort ist nicht nur verboten, sondern auch sehr gefährlich.“ Auch, weil der See zum Teil sieben bis acht Meter tief und stark bewachsen sei. Schwimmer könnten sich in den Wasserpflanzen verfangen und ertrinken.

„Bis vor ein paar Jahren kamen noch mehr Leute hierher und haben gebadet“, so der passionierte Angler. „Aber in den letzten Jahren haben wir die Kontrollen verschärft und die Leute verstärkt darauf hingewiesen, dass Baden und das generelle Betreten des Grundstücks verboten ist. Seitdem ist es besser geworden.“ Dennoch findet Grussendorf auch heutzutage noch zersplitterte Glasflaschen auf dem Gelände. „Dass die ihre Schnapsflaschen aber auch immer gleich kaputtwerfen müssen, geschweige denn dass sie die direkt wieder mitnehmen“, ärgert sich Grussendorf. „Aber so langsam kriegen wir das in den Griff.“ Denn in der Nähe des Sees wohnen wachsame Vereinsmitglieder, die besonders auf das Geschehen auf dem Gelände achten. Und da diese mehrfach am Tag mit ihren Hunden unterwegs seien, würden etwa Wildgriller schnell auffallen.

Von Dennis Klüting