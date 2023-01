Herrenloser Koffer sorgt für Polizeieinsatz in Brome

Entwarnung vor Bank-Filiale

In Brome rückte am Donnerstag die Polizei an – vor der Volksbank wurde ein herrenloser Koffer gefunden.

Brome – In Brome nahm ein Polizeieinsatz am Donnerstag ein glimpfliches Ende. Vor der Volksbank-Filiale wurde ein herrenloser Koffer entdeckt. Spezialeinsatzkräfte rückten an, um den verdächtigen Gegenstand an der Mühlenstraße zu untersuchen. Im Einsatzverlauf gab es dann zum Glück Entwarnung: Die Polizei ging von einer Nachlässigkeit aus, Anzeichen auf eine Straftat gab es nicht.



Ein Bankmitarbeiter verständigte gegen 12.20 Uhr die Polizei, nachdem er den Koffer unweit der Eingangstür entdeckt hatte. Beamte räumten daraufhin das Gebäude und sperrten den Bereich rund um den herrenlosen Plastikkoffer weiträumig ab. Die Mühlenstraße war im Einfahrtsbereich für Fußgänger und den Verkehr nicht passierbar.



Eine Spezialeinheit (sogenannte Delaborierer) samt Sprengstoffspürhund wurden aus Hannover und Göttingen angefordert, um – wie bei einem solch verdächtigen Fund üblich – den Gegenstand unweit der Bromer Bank zu kontrollieren. Zum Glück konnten die Spezialkräfte schnell Entwarnung geben: Der Koffer war leer. „Es bestand zu keinem Zeitpunkt für die Bevölkerung Gefahr“, sagte ein Polizeibeamter gegenüber dem IK.



Die Polizei geht von keiner Straftat aus. Es gab kein Bedrohungsschreiben oder andere Anzeichen, die auf eine absichtliche Bedrohung hingedeutet hätten. Viel mehr sei es vermutlich eine menschliche Nachlässigkeit gewesen. Hinweise auf den Verursacher liegen der Polizei nicht vor, und es werden auch keine Ermittlungen aufgenommen.



Die Beamten konnten um 17.05 Uhr den Einsatz beenden und den Standort an der Bromer Volksbank wieder räumen. Derweil appelliert die Polizei: „Solche Achtlosigkeiten haben im Alltag nichts verloren.“