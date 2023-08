Faszination Natur: Der Bromer Ulrich Harling fotografiert Wildtiere

Von: Hilke Bentes

Teilen

Seit vielen Jahren ist Ulrich Harling in den Wäldern rund um Brome mit seiner Kamera unterwegs. © Privat

Brome – Für Ulrich Harling aus Brome ist die Natur- und Wildtierfotografie zu einer Art Sucht geworden. Während die Welt noch schläft, ist der passionierte Fotograf bereits in den Wäldern der Samtgemeinde Brome und im Drömling unterwegs. Vor den ersten Sonnenstrahlen verharrt er schon an seinem Foto-Standort. Und was er vor die Linse bekommt, erdet und fasziniert den Bromer jedes Mal aufs Neue. Mit dem IK spricht er über seine Leidenschaft, außergewöhnliche Begegnungen und mit welchen Grundsätzen er sich in Wald und Flur bewegt.



Harling ist schon seit Jahren in den Wäldern unterwegs, und hat unzählige Fotos geschossen. Und er erinnert sich an jedes Einzelne. An dessen Geschichte. An das Adrenalin, das ihn bei so mancher Begegnung mit einem Wildtier durch den Körper rauschte. „Das Schönste an der Naturfotografie sind die Überraschungen“, sagt Harling. Manche Momente sind so außergewöhnlich, dass er auch im Nachhinein noch eine Gänsehaut bekommt.



Faszination Natur

Aber was genau hat den Rentner zur Naturfotografie gebracht? „Die Ruhe, das Genießen der Natur, das Wild ungestört beobachten zu können und die Überraschungen.“ Fast schon magisch sei ab September zum Beispiel die Rotwildbrunft. „Vor Sonnenaufgang auf Ansitz sein, wenn die Nebelschwaden noch über die Wiesen und Wälder ziehen, wenn die Kraniche zu hören sind, das laute Röhren der Hirsche im Hintergrund, und wenn die ersten Sonnenstrahlen den Nebel durchbrechen und das Rotwild zu den Brunftplätzen zieht – all das sind Augenblicke, die lassen sich mit Worten nicht beschreiben“, sagt Harling. „Für mich ist es so, als wäre ich für diese Momente in einer andern Welt.“



Das Rotwild im Drömling bekam der Fotograf aus Brome genau passend vor die Linse. An jedes Bild kann sich Harling genau erinnern. © Privat / Ulrich Harling

Für Harling gehören eine ständige Absprache und die Erlaubnis der zuständigen Revierförster freilich dazu. Neben einer offenen und guten Kommunikation mit seinen Kontaktpersonen ist ihm vor allem eins ganz wichtig: Kein Bild ist so wichtig, als dass er die Wildtiere absichtlich aufschrecken oder stören würde. Harling, der sich je nach Ansitz mit Tarnzelt, Tarnumhang, Tarnponcho, Gesichtsmaske, Handschuhen oder Tarnanzug bewaffnet, sagt: „Bei der Wildtierfotografie muss man mit der Natur und Tierwelt verschmelzen, sie respektieren, bei Anblick den Herzschlag spüren, egal ob Sonnenschein, Regen oder Kälte.“



Kein Bild um jeden Preis

Der Respekt vor dem Lebensraum der Tiere sei ein Grundsatz, der all sein Handeln begleitet. „Merke ich, dass ich mein Foto nicht bekomme, weil ich nicht mehr Nähe erreichen kann, ohne dass das Tier mich bemerkt, ziehe ich mich langsam und leise zurück.“ Mit der Zeit lerne man die Verhaltensweisen und Gewohnheiten der Wildtiere kennen, genauso wie Äsungsflächen oder beliebte Wechsel. Dadurch verringert sich falsches Verhalten um ein Vielfaches.

Wenn Harling an all diese Begegnungen denkt, an all diese Stunden im Wald, dann begleitet ihn immer ein Motto: „Der Mensch braucht die Natur, aber die Natur nicht den Menschen. Daher sollten wir respektvoll mit ihr umgehen.“