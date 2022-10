Tödlicher Unfall zwischen Hoitlingen und Tiddische: VW prallt gegen Baum

Auf der Landstraße zwischen Hoitlingen und Tiddische ist eine 38-Jährige tödlich verunglückt. © Feuerwehr Tiddische

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am Samstagabend gegen 21.45 Uhr auf der Landstraße zwischen Hoitlingen und Tiddische gekommen.

Hoitlingen / Tiddische (ots) - Eine 38-jährige Frau aus der Samtgemeinde Brome befuhr hier mit ihrem Pkw VW die Landstraße in Richtung Tiddische, als sie aus bisher nicht bekannten Gründen nach links von der Fahrbahn abkam und mit der Fahrerseite ihres Pkw gegen einen Baum prallte.

Die Frau musste noch an der Unfallstelle reanimiert werden und wurde dann in das Klinikum nach Wolfsburg verbracht, wo sie jedoch an ihren schweren Verletzungen verstarb. Neben der Polizei waren auch ein Notarzt, ein Rettungswagen und die Feuerwehren aus Ehra, Tiddische und Hoitlingen im Einsatz. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.