Tierische Plagegeister am Ohresee

Brome. Dreimal im Jahr kann ein Nutria-Weibchen bis zu zwölf Tiere pro Wurf auf die Welt bringen. Kein Wunder also, dass die ursprünglich aus Südamerika stammenden Biberratten sich auch hierzulande immer weiter ausbreiten.

Im Landkreis Gifhorn ist die Population in den letzten Jahren rasant angestiegen, mit einer verstärkten Bejagung inklusive Schwanzprämie soll den Nutrias auf den Pelz gerückt werden. Das beschloss der Kreistag vor der Sommerpause (das IK berichtete). Im Flecken Brome hat sich die Situation unterdessen verschärft. „Die Nutrias haben am Ohresee und am Flussverlauf überhand genommen“, schildert Gerd Blanke vom Naturschutz Bromer Land (NBL).

Ein nicht zu unterschätzendes Problem. Denn so harmlos sie auf den ersten Blick wirken mögen, können die Biber-Ratten ernsthafte Schäden anrichten. „Die Tiere unterhöhlen weiträumig Uferbereiche und gefährden damit den Hochwasserschutz, der angesichts der Extremwetterlagen gerade heutzutage sehr wichtig ist“, erklärt Thomas Reuter, Sprecher der Gifhorner Jägerschaft. „An Ohre und Ohresee sind sie sehr aktiv“, sorgt sich auch Flecken-Bürgermeister Gerhard Borchert. „Die Unterhöhlungen reichen teilweise bis an die Wege-Pflasterung heran“, berichtet Blanke. Das bedeutet nicht nur Kosten für die Gemeinde, sondern unter Umständen auch Gefahr für Spaziergänger.

Von alleine wird sich das Problem indes nicht in Luft auflösen. „Nutrias haben hier keine Fressfeinde, höchstens wird mal ein Jungtier von einem Fuchs oder Marder erlegt“, weiß Blanke. Für das eingewanderte Tier bietet die heimische Natur somit kaum ein Korrektiv. „Intensive Bejagung ist das Einzige, was hilft“, sagt auch Reuter. Schonzeiten für Nutrias wurden in Niedersachsen bereits im Frühjahr abgeschafft, vor Kurzem fiel zusätzlich auch noch der Schutzstatus von Muttertieren.

Während sich Abschießen schwierig gestalte, empfehle sich als Jagdmethode die Lebendfalle, weiß Reuter. Der Landkreis hat bereits vor dem Sommer die Jägerschaft Gifhorn bei der Anschaffung solcher Fallen, die zwischen 200 und 600 Euro kosten, unterstützt. Die Effektivität sollte in einer Testphase erprobt werden. Die IK-Nachfrage nach den Erkenntnissen, die man daraus bislang auch in Bezug auf das weitere Vorgehen gewonnen habe, ließ der Landkreis gestern unbeantwortet.

Mit der Anschaffung der Fallen ist es indes nicht getan. „Die Handhabung der Fallen erfordert einen hohen Aufwand und Fachkenntnis, sie müssen zum Beispiel in kurzen Abständen kontrolliert werden“, erklärt Reuter. Die Jäger seien bereit, diese Aufgaben zu übernehmen. Die Fallen finanzieren müssten aber die Verwaltungen, so der Sprecher der Gifhorner Jägerschaft.

Im Flecken Brome sucht man derzeit noch nach einer Lösung, um dem Nutria-Problem Herr zu werden. In jedem Fall aber müsse die Bekämpfung der Tiere – da es sich bei den betroffenen Gebieten um Naturschutzräume handele – eng mit der Unteren Naturschutzbehörde beim Landkreis abgestimmt werden, erklärt Gerhard Borchert. Wie der Flecken und andere Gemeinden vorgehen könnten, ob sie beispielsweise auf Zuschüsse für den Erwerb von Fallen hoffen könnten, konnte der Landkreis gestern ebenfalls nicht beantworten.

Von Steffen Schmidt