Rapper Dittmann aus Rühen schlägt jetzt Country-Töne an

Von: Hilke Bentes

Der Rühener Rapper Dittmann veröffentlicht am kommenden Freitag nicht nur einen neuen Song, sondern auch das dazugehörige Musikvideo. © Privat

Rühen – Hip Hop war gestern – jetzt geht der Rapper Dittmann aus Rühen neue Wege. Vorerst. Denn mit seinem neuen Song „Jeder stirbt für sich selbst“ probiert der Musiker ganz neue Töne aus. Dittmanns Ziel: Sich selbst vor Herausforderungen stellen. Neues wagen. Und seine eigenen Erfahrungen und Gedanken in seinen Texten verarbeiten. Deshalb hat er sich trotz eines Kindheitstraumas nun sogar auf ein Pferd gesetzt, um das Musikvideo für den Country-Song so authentisch wie möglich zu gestalten. Sein neuester Song erscheint am Freitag (28. Juli) auf allen bekannten Streaming-Plattformen wie zum Beispiel Spotify – und auch das dazugehörige Musikvideo geht dann auf YouTube online. Mit dem IK hat er schon vorab darüber gesprochen.

Dittmann macht schon seit seiner Kindheit Musik. Aber mit „Jeder stirbt für sich selbst“ schlägt er dann doch eine neue Richtung ein. Und das ist auch gut und wichtig, wie er dem IK erklärt. Zuerst aber die Frage: Worum geht es in dem Song überhaupt? „Der Titel beschreibt hart und ehrlich die Tatsache, dass wir für uns selber und mehr oder weniger alleine sterben“, sagt Dittmann. „Genauso wie wir unser Leben nach unseren Vorstellungen gestalten sollten, ist der Song die Bewusstmachung, dass das Ende eines Lebens mindestens genauso privat ist.“ In dem Song begibt sich Dittmann in die Rolle eines Cowboys, der mit dem Tod kämpft. Ein Abschied geliebter Menschen und ein Abschluss mit vergangenem Schmerz sei in Kunst umgewandelt worden. Schon bei früheren Stücken hat er stets seine ganz privaten Gedanken und Erfahrungen eingebracht, so auch dieses Mal.





Pferdekontakt über TikTok

Aber nicht nur der Song beschäftigt sich mit den Herausforderungen. „Für das Video habe ich meine Angst vor Pferden überwunden und das Reiten gelernt.“ Über die Plattform TikTok wurde ihm für das Musikvideo sogar das passende Pferd angeboten, auf dem er ganz in der Nähe die grundlegenden Schritte für seine Performance auf dem Pferderücken lernen konnte. Er selbst habe sehr großen Respekt vor diesen großen Tieren – auch wenn er vom Dorf komme, habe er bis jetzt noch keine weiteren Berührungspunkte mit Pferden gehabt. „Für mich also eine große Herausforderung.“



Statt harter Sounds, die man sonst von Dittmann kennt, geht es jetzt in eine andere Richtung. „Hip Hop kann irgendwann auch einmal langweilig werden.“ Daher sei er selbst ein großer Fan davon, sich immer wieder neu herauszufordern. „Das jetzt ist natürlich schon etwas anderes.“ Das Country-Lied hat er geschrieben, als er wieder zurück nach Rühen zog. Von der Stadt also wieder hinein in das Landleben. Auch das habe ihn inspiriert. Nun also die Vorfreude auf Freitag, wenn der Song auch offiziell erscheint. Und wenn man schon beim Thema Vorfreude ist – beim Drömlingsfest, bei dem er bekanntlich auch im September auf der Bühne steht – wird er den Song sicher ebenso präsentieren.