Rückkehr in die Region

Marvin Böhm aus Ehra ist in der Koch-Elite angekommen

Von: Hilke Bentes

Eine Prise Verrücktheit und ganz viel Kreativität gehören für den gebürtigen Ehraner Marvin Böhm dazu. Er ist mittlerweile in der Koch-Elite angekommen. © Privat

Wolfsburg/Ehra – Vor mittlerweile 16 Jahren bekam der damals 18-jährige Marvin Böhm aus Ehra ein Kochbuch geschenkt. Es war nicht irgendein Kochbuch – sondern das Werk von einem der besten Köche Deutschlands. Zu der Zeit wusste Böhm noch nicht, dass er nur wenige Jahre später im Wolfsburger Drei-Sterne-Restaurant Aqua im The Ritz-Carlton-Hotel Seite an Seite mit Sven Elverfeld die Küche teilen würde. Mittlerweile ist Böhm schon seit acht Jahren Sous Chef in dem Spitzen-Restaurant, welches bereits mehrmals zum besten in ganz Deutschland gekürt wurde. Und nicht nur das: Böhm selber hat bei unterschiedlichen Koch-Wettbewerben, wo er sich deutschland-, europa- und selbst weltweit mit den besten Köchen messen konnte, auf sich aufmerksam gemacht. Erst im vergangenen Jahr gewann er bei dem Live-Koch-Event „Koch des Jahres“. Das IK hat den 34-Jährigen jetzt im Restaurant Aqua besucht.



In der Wolfsburger Küche geht es um Perfektion. Um das perfekte Gericht, den perfekten Geschmack – und das lässt sich nur mit völliger Kreativität erreichen, davon ist Böhm überzeugt. Dass es ihn einmal in die Spitzenküchen Deutschlands treiben würde, damit hatte er 2005 beim Start seiner Kochausbildung in der Brackstedter Mühle vielleicht noch nicht gerechnet – sein erfolgreicher Weg sollte sich aber schnell abzeichnen.



Böhm, der in Ehra groß geworden ist und in Rühen zur Schule ging, hatte in dieser Zeit zwei Pflichtpraktika zu absolvieren. „Einmal war ich im Kfz-Bereich unterwegs, das andere Mal schnupperte ich in die Küche eines Restaurants hinein“, erinnert sich Böhm. Ersteres war nicht wirklich etwas für ihn. Das Zweite schon eher. Besonders das Ausprobieren der unterschiedlichsten Zutaten hatte ihn schon als Teenager zu vielen Selbstversuchen in der heimischen Küche verleitet. Schon da zeigte sich: Böhm war ein Freigeist am Herd.



Und auch in der Brackstedter Mühle konnte er sich austesten. „Ich hatte immer das große Glück, dass ich machen konnte, was ich wollte“, sagt Böhm im Rückblick schmunzelnd. Er probierte schon in seiner Ausbildung viel aus. Manches Mal offenbarte sich ein Experiment als Geschmacksgenuss, ein anderes Mal ging es auch schon mal mächtig schief. „Das gehört dazu.“ Von einem Experiment mit blauem Zucker wird wohl noch heute in Brackstedt gesprochen.



Nach Abschluss seiner Kochausbildung in Brackstedt führte es Böhm in das mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnete Restaurant Schwarzwaldstube. Und auch da wurde sein extravaganter Stil offensichtlich.



Rückkehr in die Region

Und dann sollte sich der Kreis schließen: 2010 kehrte er in die Region zurück und fing im Wolfsburger Spitzen-Restaurant an. Das Arbeiten neben einem Star-Koch wie Elverfeld zeichnet sich seitdem durch Ruhe, Kreativität und Unterstützung aus. Und Verrücktheit, „die wir beide teilen“. Dadurch kann sich Böhm frei entfalten, sich auf seine Stärken konzentrieren.



2014 besuchte er die Hotelfachschule in Heidelberg, die er als Küchenmeister und staatlich geprüfter Gastronom verließ. 2015 folgte der entscheidende Schritt: Böhm stieg zum Sous Chef in Wolfsburg auf. Seitdem hat er schon viele internationale Küchen besucht – Hongkong, Tokio oder Einblicke in Spanien. Erst vor wenigen Wochen nutzte er die Chance, um über Kontakte erst in der Schweiz und dann in Florida zu kochen. Der Blick in die internationale Spitzenküche gefällt ihm.



Aber auch die renommierten Kochwettbewerbe ziehen ihn schon seit Jahren in seinen Bann. Mit 24 Jahren gewann er bei den „Jungen Wilden“, ein Kochwettbewerb, der sich selbst als „kreativster Koch-Award Europas und als Karriere-Sprungbrett für aufstrebende Talente“ beschreibt. Bei mehr als 20 Meisterschaften hat er bereits gekocht. Und oftmals verließ er die Bühne erst im Finale oder konnte gar gewinnen, wie beim „Koch des Jahres 2022“. Für Böhm ist das große Ganze sehr spannend – die intensive Vorbereitung, das Verfeinern des eigenen Menüs. „Einfach alle Details.“ Auch dafür ist im Wolfsburger Aqua Platz und Raum. Per 3-D-Druck wird bei Böhm „aus der Idee ein Rohling“. Und dann ein Gericht, was den Ansprüchen der besten Köche genügen muss. „Diese Herausforderungen spornen mich zusätzlich an“, sagt Böhm. Sein Anspruch ist klar: „Ich will immer wieder etwas ganz Neues kreieren, und damit die Jury überzeugen.“ Immer besser werden. Böhms nächstes Ziel ist die erneute Teilnahme am Bocuse d’Or. Das ist so etwas wie die Weltmeisterschaft im Kochen und wird alle zwei Jahre in Lyon ausgetragen. Dort hatte er bereits zwei Mal die Vorentscheide für Deutschland gewonnen. Auch bei der nächsten Auflage will er dabei sein. Und dann am liebsten ganz vorne landen.



Böhms Steckenpferd ist mittlerweile auch die Förderung des Nachwuchses. So ist er schon seit Jahren Mitglied des Prüfungsausschusses der Jugendmeisterschaft Gifhorn /Wolfsburg, trainiert seine Schützlinge aber auch für Landes- und Bundesentscheide. „All das macht mir einfach Spaß und ich versuche, mein Bestes weiterzugeben.“