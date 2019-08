Nach Schüssen in Vorsfelde: Fuhren die Mörder durch Croya?

Polizei: Fahrzeug spielte eine Rolle

+ © Polizei Wolfsburg Dieses Fahrzeug wurde in der Feldmark bei Croya gefunden und soll im Zusammenhang mit dem Schüssen in Vorsfelde stehen. © Polizei Wolfsburg

Croya – Die Mordkommission der Polizei Wolfsburg stellte am Montag ein Fahrzeug in der Feldmark bei Croya sicher. Es steht vermutlich in Zusammenhang mit den Schüssen, die am Abend des 13. August auf einen 20- und einen 31-Jährigen in Vorsfelde abgefeuert wurden (IK berichtete).