Mit Karat: Fahrplan für dreitägiges Drömlingsfest in Brome nun bekannt

Von: Pascal Patrick Pfaff

Das Drömlingsfest gastierte letztes Jahr in Oebisfelde (Foto). Nun findet es das erste Mal in Brome statt. Gäste zahlen am Freitag 15 Euro, am Samstag 20 Euro und am Sonntag 5 Euro. Das Kombiticket für alle Tage kostet 25 Euro. © Freier Mitarbeiter

Brome – Der 8., 9. und 10. September stehen in Brome ganz im Zeichen des Drömlingsfests. 12 Bands und Künstler sowie 32 Aussteller werden nach aktuellem Stand das Gelände rund um die Burg Brome für drei Tage in eine Festmeile verwandeln. Nachdem das IK kürzlich über das voraussichtliche Programm berichtete, stehen laut Juliane Ruttkowski vom Regionalmanagement der Biosphärenreservatsverwaltung Drömling in Oebisfelde nun die genauen Termine fest.



So soll am Freitag, 8. September, nicht nur das Fest eröffnet, sondern ab 18 Uhr auch die Urkunde für die UNESCO-Anerkennung übergeben werden. Bromes Samtgemeindebürgermeister Wieland Bartels freut sich: „Das ist schon etwas Besonderes.“ Musikalisch wird es auf der Hauptbühne ab 19 Uhr, zwei Stunden später tritt Achim Petry auf. Um 1 Uhr ist Schluss für den Tag.



Am Samstag geht es ab 14 Uhr los, unter anderem mit der Ernennung der neuen Junior-Ranger und einer Trampolinvorführung vom SV Voitze auf der Hauptbühne beziehungsweise im Burghof. Gegen Abend gastiert unter anderem die Berliner Ostrock-Band Karat in Brome (19 Uhr). Dass aber auch darauf Wert gelegt wird, „Musiker aus der Region zu unterstützen“, wie Ruttkowski auf IK-Anfrage sagt, zeigt die Bühnenpräsenz der Bromer Metal-Band Out the Mouse (19 Uhr), des Rühener Rappers Dittmann (20.30 Uhr) oder der Wolfsburger Coverband Stürmer Deluxe (22 Uhr).



Ein Puppentheater gibt es an diesem Tag zwischen 15 und 18 Uhr stündlich auf einer eigens dafür hergerichteten Bühne (am Sonntag im selben Intervall zwischen 12 und 15 Uhr). Und dies ist nur ein kleiner Teil dessen, was es an dem Wochenende sonst noch in Brome gibt. Ruttkowski macht auf Workshops, Lesungen, Kurse, Wanderungen und eine Feuershow aufmerksam.



Am Samstag geht das Programm bis in den Sonntagmorgen hinein, nämlich bis 2 Uhr. Am Sonntag, 10. September, gibt es dann Töne aus dem Gifhorner Raum, wenn ab 11.30 Uhr Remi Ekiert und das Christian Köller Quartett jazzen, sowie Lisa Ziebart (13 Uhr) und EW-99 (14 Uhr) die Bühne auf dem Festplatz entern. Zwischendurch gibt der Chor Croya um 12.30 Uhr eine Kostprobe seines Könnens.



Das Biosphärenreservat Drömling ist übrigens wie am Samstag mit einem Stand vertreten. Dort können ab 11 beziehungsweise 15 Uhr Nistkästen gebaut (auch Samstag ab 16 Uhr) und Beutel mit Siebdruck gestaltet werden (ab 12 respektive 14 Uhr). Amanda Hasenfusz wird derweil ab 14 Uhr zu einer Lesung auf der Burg einladen. Sie liest dabei aus ihrem Reisebuch über das Grüne Band in der Altmark, der Heideregion, dem Wendland, der Prignitz und dem Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe.



Es wartet freilich noch vieles mehr auf die Besucher, denen Ruttkowski „ein tolles Erlebnis bieten“ will. Die Planungen seien seit Januar intensiv gewesen, nun freue sie sich auf die Zusammenarbeit mit dem Landkreis Gifhorn und der Samtgemeinde Brome.