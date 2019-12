Keine Mittelstreifen für Brechtorfer Kurven

Markierung in Ortsdurchfahrten nicht zulässig

Die Kurven im Brechtorfer Straßenverlauf können laut der Straßenmeisterei Vorsfelde nicht durch Mittelstreifen entschärft werden.

Rühen – Der Bericht des Bürgermeisters Karl Urban, eine Nachtragssatzung zum Haushalt und die Digitalisierung der Kommune waren Punkte auf der Tagesordnung, als sich der Rat der Gemeinde Rühen am Mittwochabend in der Gaststätte Faitschenkrug in Eischott zur Sitzung traf.