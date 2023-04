Keine Zukunft für Voitzer Musikfestival

Von: Hilke Bentes

Eine Gruppe aus musikbegeisterten Freunden hatte 2019 das Voitzer „Fill the Void-Festival“ aus der Taufe gehoben – doch jetzt geht es wohl nicht mehr weiter. © Privat / Felix Albertin

Voitze – Vorerst wird es kein weiteres „Fill the Void-Festival“ in Voitze geben. Nicht in 2023 und wohl auch nicht in den kommenden Jahren – ob das Musik-Pop-Festival in fernerer Zukunft noch einmal auflebt, will der gebürtige Tülauer und Initiator Robin Werner aber nicht endgültig ausschließen. Viele Gründe spielen bei der Entscheidung mit hinein, die nicht leicht getroffen wurde.



2019 fand das Festival erstmals in Voitze statt. Eine größere Gruppe an musikbegeisterten Freunden wollte etwas erschaffen, das sie sich selbst als Jugendliche in der heimischen Region gewünscht hatten. Tolle und hochwertige Musik erleben, zusammen feiern, eine gute Zeit haben –all das sollte das „Fill the Void“ erfüllen. Und tat es. Viele kamen bei der Erstauflage, um den Live-Bands zu lauschen und bis tief in die Sommernacht zu tanzen. Etwa 350 Gäste waren vor Ort, das Organisationsteam zeigte sich ob des Zuspruchs beeindruckt und motiviert. Schnell war klar, dass es eine zweite Auflage geben sollte.



Dann kam Corona, und die Pläne sollten sich 2020 schnell zerschlagen. Aber 2021 wurde das Festival erneut auf die Beine gestellt. Und mit Nina Chuba war eine Musikerin vor Ort, die nur wenige Monate später mit ihrem Hit „Wildberry Lillet“ auf Platz eins der deutschen Charts stürmen sollte. Die Resonanz an dem regenreichen Augustwochenende war allerdings eher mau. „Wir haben, finde ich, echt etwas auf die Beine gestellt, aber so richtig viele Gäste kamen leider nicht“, bedauert Werner. Ein Großteil der Festivalbesucher seien schon da seine Freunde und Bekannte gewesen.



Werner selbst sagt: „Es war nie der Sinn dahinter, mit dem Festival viel Geld einzuspielen, aber wir wollten etwas für die Menschen hier organisieren, das sie begeistert.“ Und schon 2021 fragte man sich in Voitze, ob der ganze Aufwand, die hohen Kosten und die monatelange Vorbereitung noch auf fruchtbaren Boden stoßen.



Im vergangenen Jahr hatte Werner mitsamt des Teams das dritte „Fill the Void“ vorbereitet – allerdings zeigte der Kartenvorverkauf in eine enttäuschende Richtung, man zog noch rechtzeitig die Reißleine, bevor es sich zu einem richtig teuren Verlustgeschäft entwickeln sollte.



„Das hat natürlich die Motivation im gesamten Team massiv gedrückt“, resümiert Werner mit Blick auf das vergangene Jahr. Und die Gedanken, die man bis dahin vielleicht eher unausgesprochen im Hinterkopf mit sich herumgetragen hatte, wurden greifbar. „Vielleicht funktioniert ein Pop-Festival in Voitze einfach nicht.“



Vielleicht seien traditionellere Veranstaltungen einfach in einer dörflichen Struktur beliebter. Das jüngste Beispiel, der Kreisjungschützenball, hatte mehr als 1500 junge Menschen nach Brome gezogen. „Vielleicht sind das die Veranstaltungen, die hier besser funktionieren“, so Werner.



Dieses Jahr wird es somit definitiv kein Festival in Voitze geben. Und auch in den nächsten zwei bis drei Jahren wohl eher nicht, schätzt Werner. Er selbst arbeitet nun längst in Hamburg und ist neben seiner Selbstständigkeit in der Kulturbranche beim Hamburger Reeperbahn-Festival eingespannt. Außerdem spielt er zusammen mit seinen Band-Kollegen von Letters Sent Home auf Konzerten, die ihn weit über den Landkreis Gifhorn hinaus befördern.



Ein volles Leben also, in dem die Organisation eines Festivals – aus der Ferne und mit ungewissem Ausgang – keine Rolle spielen kann. „Aber ich sage niemals nie“, erklärt Werner.