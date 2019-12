Kein Radweg von Parsau nach Rühen im nächsten Jahr

Parsau – Der Radweg zwischen Parsau und Rühen ist ein weiteres Mal verschoben worden – „abermals“, wie Bürgermeisterin Kerstin Keil bei der Gemeinderatssitzung mitteilte. „Der Radweg wurde bis auf weiteres verschoben“, so Keil.

Das habe das Straßenbauamt Wolfenbüttel mitgeteilt. Bislang war man in der Gemeinde von einem Baustart 2020 ausgegangen, auch das Planfeststellungsverfahren sei erledigt gewesen. Schreiben an das Innen- wie auch das Verkehrsministerium hätten keinen Erfolg gebracht. Keil: „Scheinbar werden wir keinen Bau im Jahr 2020 erleben. “.

Das Gebiet Unter den Eichen soll neugestaltet werden, wie die Bürgermeisterin weiter berichtete. Wege im Waldstück sollen wieder hergestellt werden, im Frühjahr eine neue Bepflanzung erfolgen. Dabei sind Spenden für Bänke, aber auch besondere Baum-Spenden willkommen, sodass „eine Art Waldlehrpfad“ entstehen könne. Diese könnten auch mit einem Schild über den jeweiligen Spender versehen werden .

Positiv abgestimmt wurde über außerplanmäßige Ausgaben: Die Gemeinde hat für rund 34 000 Euro einen VW T 6 angeschafft, demnächst soll noch ein Anhänger folgen. Zudem sollen Müllboxen für rund 7700 Euro auf dem Innenhof des Bürgerzentrums angeschafft werden, um diesen Bereich ansehnlicher zu gestalten.

Einstimmig sprach sich der Rat dafür aus, auf Antrag der Grundschule im nächsten Schuljahr erneut einen Freiwilligendienstler im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) für die Grundschule einzustellen – allerdings mit dem Signal, dass es in den folgenden Jahren schwierig werden könnte. Keil betonte, dass die Einstellung eines FSJ’lers sowohl für Schüler, Lehrer und auch für die eingestellte Person selbst gut sei. Die Gemeinden Bergfeld und Tiddische beteiligten sich in der Vergangenheit nicht anteilig ihrer Schülerzahl an den Kosten von rund 6000 Euro und würden es vermutlich auch weiterhin nicht tun, wie zu hören war. Fred Marhenke (SPD) merkte an, dass das Geld gut investiert sei. Er sehe das Projekt als Landesaufgabe und angesichts künftiger Ausgaben bestehe wohl wenig Spielraum.

Damit meint Marhenke zum Beispiel anteilige Kosten für die Errichtung einer Schul-Turnhalle, auf die die Gemeinde nun wieder hofft (siehe Text oben). Laut Keil hat die Gemeinde der Samtgemeinde Brome, die als Schulträger für einen Turnhallenbau zuständig ist, ein „erhebliches Angebot“ unterbreitet, mit dem sich Parsau finanziell am Bau beteiligen will. Parsau sei der einzige Ort in der Samtgemeinde mit Grundschule ohne Turnhalle. Unter „hohem Aufwand und mit großem Zeitbedarf“ würden die Schüler derzeit in die Turnhalle Rühen und zurück transportiert. Nun müsse abgewartet werden, wie der Samtgemeinderat entscheide. Der geplante Umbau des ehemaligen Feuerwehrhauses zu einem Gymnastikraum – in dem aber kein Schulsport möglich wäre – liege zur Zeit auf Eis, eine notwendige Umnutzungsgenehmigung sei aber ohnehin noch nicht eingegangen. at