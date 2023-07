Jugendgruppe im Namen der Bromer Kirche

Von: Pascal Patrick Pfaff

Brome – Es ist schon ein paar Tage her, da hat es in Brome ein Treffen zwischen Vertretern der Kirchengemeinde und Jugendlichen gegeben, in dem ganz speziell die Belange der jungen Leute thematisiert worden sind. Dabei ging es im Frühjahr um nichts Geringeres als die Gründung einer Jugendgruppe.



Treffen vor den Sommerferien

Franziska Köneke, Pfarrsekretärin im Bromer Kirchenbüro, ist bekannt, was vor den Sommerferien passierte. So seien an diesem 9. Mai Ideen gesammelt und Themen besprochen worden, was für die Jugendlichen in Zukunft gemacht werden soll. „Da ging es zum Beispiel um einen Jugendtreff, auch wurden sich Gedanken zu Aktionen gemacht“, so Köneke. Ihrer Aussage zufolge wurden vor dem Treffen Konfirmanden angeschrieben, die dann auch dem Beisammensein beiwohnten.



Helmut Kramer, Pastor in Ehra, der die Mitinitiatorin und Amtskollegin Esther Staak in der Urlaubszeit vertritt, wusste auf IK-Anfrage, dass neben diesem ersten – und bislang einzigem Treffen – auch künftig noch welche geplant sind: „Das geht auf jeden Fall weiter.“ Das erste Treffen sei bei den Jugendlichen sehr gut angekommen – „es war gemütlich und endete mit einem Grillnachmittag“, so der Kirchenmann.



Kirchenvorstand mit involviert

Die Gruppe solle Konfirmierte ansprechen. Welche, die schon länger konfirmiert sind und welche, die erst seit Kurzem ihr Glaubensbekenntnis abgelegt haben, ergänzt Kramer die Aussage Könekes. Im Rahmen der Gruppenarbeit werde es zum Beispiel darum gehen, auch Teamer auszubilden, die etwa die Konfirmanden-Freizeiten begleiten. „Das sind auf jeden Fall Dinge, welche die Jugendlichen ansprechen. Die Gruppe wird etwa Freizeitparks besuchen oder Fahrten unternehmen“, ist Kramer über die Grobplanung für die neue Jugendgruppe informiert. Zudem werde es für die jungen Leute auch Unterstützung seitens des Kirchenvorstands geben. „Dieser hat gar einen Ausschuss eingerichtet, der die Jugendgruppe begleitet.“