Bis zu 30 000 Euro für den Raupen-Kampf 2020

Brome – Während der jüngsten Sitzung des Bromer Gemeinderates blickte man auch schon ins nächste Frühjahr – denn sobald es wärmer wird, muss man sich auch im Flecken wieder mit einem leidigen Thema beschäftigen: dem Eichenprozessionsspinner (EPS).

„Nicht nur Parsau und Rühen sind betroffen“, betonte Bürgermeister Gerhard Borchert im IK-Gespräch. „Auch Brome ist befallen, und wir müssen dagegen kämpfen.“ Im Bericht des Bürgermeisters übernahm aber Wilfried Klopp, der aus einer Sitzung in Gifhorn berichtete, das Thema. Demnach habe man – auch dank der kalten, nassen Witterung – in diesem Jahr gute Erfolge erzielt. Neben dem Besprühen aus der Luft wird aber auch weiter mit Alternativen wie dem Einsatz von Schaum und Nematoden gearbeitet. „Wichtig für uns ist die Frage, wie der Ablauf aussieht“, betonte Klopp.

Der Landkreis wird wohl wieder die Koordination und Ausschreibung der EPS-Bekämpfung übernehmen. Die Gemeinde müsse dennoch erneut einiges an Geld in die Hand nehmen. „Zwanzig- bis dreißigtausend Euro“, schätzte Borchert. Das gelte auch für Parsau und Rühen. Borchert will aber das Monitoring und die daraus resultierende Prognose abwarten. „Die Ergebnisse sollen bis Ende Januar vorliegen“, erklärte Klopp. „Wir können also mit einer Summe vorplanen, diese später einstellen“, sagte Borchert. Der Haushalt soll im Februar aufgestellt sein.

Zugesichert wurde aber bereits, dass die Gemeinde auch wieder Privatflächen in Ortsnähe behandelt, wenn die Besitzer die Bekämpfung nicht stemmen können. „Da war Brome 2018 Vorreiter“, sagte Klopp, und Borchert fügte hinzu: „Damit haben wie etwas Gutes auf den Weg gebracht.“

Schlechte Nachrichten hatte Borchert aus dem Nachbarland zu vermelden: „Sachsen-Anhalt wird die Bekämpfung wohl nicht mehr fördern.“ Das bedauert Borchert sehr. „Ich hatte gehofft, das Niedersachsen davon lernen könnte, leider ging das in die falsche Richtung.“ Niedersachsen habe da als schlechtes Vorbild gewirkt. dt