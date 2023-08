„Verantwortung übernehmen“

Bromes Feuerwehrführung: Teamgeist, Kameradschaft, Einsatz

Von: Hilke Bentes

Teilen

„Die „Neuen“ in der Bromer Feuerwehrführung: Ortsbrandmeister Eike Lange (l.) und sein 1. Stellvertreter, Nils Schödler. © Hilke Bentes

Brome – Die Freiwillige Feuerwehr Brome hat seit diesem Frühjahr eine (fast) neue Führung. Nachdem der bisherige Ortsbrandmeister Bernd Riebe zusammen mit seinem 1. Stellvertreter Peter Müller nicht noch einmal zur Wahl antrat, galt es sich für die Zukunft neu aufzustellen. Das Ergebnis: Die Kameraden wählten den 36-jährigen Eike Lange aus Zicherie zum neuen Ortsbrandmeister, ihm zur Seite steht Nils Schödler als 1. stellvertretender Ortsbrandmeister (das IK berichtete). Komplementiert wird die Spitze von Klaus Friedrich, der weiterhin als 2. stellvertretender Ortsbrandmeister agiert. Im IK sprechen die „Neuen“ über die ersten Wochen, Herausforderungen im Feuerwehr-Wesen und warum die Unterstützung der Familie so wichtig ist.



Die Bromer Wehr hatte in den vergangenen Jahren dank Riebe und Müller noch ein bisschen Zeit gewonnen – beide ließen sich noch einmal als Ortsbrandmeister beziehungsweise als 1. Stellvertreter aufstellen. Es war aber klar: Eine neue Führung musste her, denn beide machten deutlich, dass sie nicht noch eine Periode an Bromes Spitze übernehmen würden. 20 Jahre lang, von 1993 bis 2009 und seit März 2019, war Riebe Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr. Stellvertreter Müller hatte das Amt von 1995 bis 2009 und seit Oktober 2018 inne, zudem war er von 2009 bis 2012 Ortsbrandmeister. „Das war großartig, dass sie uns noch ein bisschen Aufschub gegeben haben“, sagt Lange im IK-Gespräch. „Und nicht selbstverständlich.“



Feuerwehr – in kaum einen Bereich schwingt das Wort Verantwortung so allumfassend mit wie bei diesem Ehrenamt. Die Kameraden rücken bei Bränden oder Unfällen aus – bei Tag und bei Nacht sind sie zur Stelle. Da geht es auch um Zusammenhalt, Kameradschaft und Verlässlichkeit. Und wer da Verantwortung in Form von Führungsämtern übernimmt, ist sich im Klaren darüber, dass „man hier nicht einmal die Woche zu einem Treffen und dann wieder nach Hause geht.“



„Verantwortung übernehmen“

Und trotzdem haben sich Lange und Schödler für ihr Amt aufstellen lassen. Warum eigentlich? Immer wieder ist schließlich aus dem Vereinsleben zu hören, wie schwierig die Suche nach Nachfolgern ist. „Wir haben uns eigentlich nie vor Verantwortung geduckt“, sagt Lange. Trotzdem habe man sich eingehend Gedanken darüber gemacht und mit den Familien Rücksprache gehalten. „Ohne sie geht es nicht“, machen beide deutlich. Beruf, Familie, andere Hobbys, all das muss nun unter einen Hut gebracht werden. Und es braucht auch Rückendeckung, auf die beide dankbar blicken. Zudem: „Die menschliche Kombi zwischen uns dreien passt“, ist sich Schödler sicher. Außerdem könne man auf eine funktionierende Wehr blicken, in der großer Tatendrang herrscht. „Das macht es uns einfacher“, so Lange.



Lange und Schödler sind schon viele Jahre Mitglied in der Feuerwehr, aber der klassische Einstieg über die Jugendfeuerwehr blieb aus. Lange, der in Zicherie lebt, ist bereits seit seinem 16. Lebensjahr Mitglied in der Bromer Feuerwehr. Er hatte den Grundlehrgang absolviert und war seitdem in Brome dabei. Wieso Brome, und nicht Zicherie? „Es hatte sich einfach so ergeben“, sagt Lange. Damals sei das noch etwas unüblicher gewesen. Auch Schödler trat erst mit 21 Jahren in die Feuerwehr ein – seitdem blieb der 49-Jährige dem Ehrenamt treu.



Administrative Aufgaben

Mit der Übernahme eines Führungspostens hat sich für beide freilich einiges gewandelt. Es sind viele bürokratische und administrative Aufgaben, die das Führungstrio begleiten. „Das frisst natürlich Zeit.“ Gerade bei einer Schwerpunktwehr wie Brome fallen viele Nebenschauplätze an, die man als klassisches Mitglied nicht unbedingt übernimmt. Derzeit gibt es 92 Aktive, dazu eine breite Garde an fördernden Mitgliedern. Zudem ist die Jugendfeuerwehr gut aufgestellt, und die Kinderfeuerwehr blickt gar auf 50 Mitglieder. „Das ist toll“, so Lange. Diese Größe bringt jedoch einige logistische Herausforderungen mit sich.



Wer ein neues Amt übernimmt, der hat oftmals neue Ideen und Pläne. Und hier? „Das Gute ist: Hier läuft alles“, sagt Schödler. Die Modernisierung der kompletten IT soll aber weiter vorangetrieben werden. Und auch die übergeordnete Kameradschaftspflege ist der Bromer Führung sehr wichtig. Zudem kommen auf die Feuerwehren immer weiter steigende Herausforderungen zu. Wetterextreme wie Starkregenereignisse und Hitzeperioden werden Lange und alle Kameraden weiterhin beschäftigen. Die Vorbereitungen sollen bei den regelmäßigen Übungsdiensten intensiviert werden. „Das ist nicht neu, aber wichtig.“



Mit Friedrich gibt es seit etwa einem Jahr den Posten des 2. stellvertretenden Ortsbrandmeisters in Brome. Ein erstes Zwischenfazit: „Das hat sich wirklich bewährt.“ Der große bürokratische Aufgabenteil kann damit auf zwei Schultern mehr verteilt werden“, so der Eindruck von Bromes Führung. Da geht es um die Teilnahme an Sitzungen und Lehrgängen. Aber auch Entscheidungsgewalt ist ein wichtiger Punkt. „Wir sind sehr froh darüber, dass es diese Strukturen gibt“, machen die beiden deutlich.



Ebenfalls noch auf der Agenda von Lange und Schödler: Die Absolvierung eines Zugführerlehrgangs. Dieser fehlt ihnen noch. „Das ist fest eingeplant“, sagen die beiden. Und nötig, um dann in das Ehrenbeamtenverhältnis ernannt werden zu können.