Drömlingsfest in Brome mit Kauz und Karat

Von: Burkhard Ohse

Heiß ersehnt: Die noch aus DDR-Zeiten bekannte Band Karat sorgte auf dem Drömlingsfest für ein großes Publikum. © Burkhard Ohse

Brome – Nach Kunrau und Oebisfelde hieß es am Wochenende auf der Burg Brome Drömlingsfest 3.0. Erstmals fand das Event auf dem Boden des Landkreises Gifhorn statt. Nach der offiziellen Ernennung des Naturschutzgebiets zum 17. Unesco-Biosphärenreservat in Deutschland informierten ab Samstag mehr als 70 Stände von Vereinen, Institutionen und Verbänden diesseits und jenseits der Landesgrenze, unterhielten und ließen mitmachen, was vor allem für die jüngeren Gäste anregend war.

Groß aufgefahren hatte die Gifhorner Jägerschaft mehrere Stände samt Rallye mit Tierpräparaten. Die Gelegenheit, noch lebende Tiere anzufassen, gab es auch. Gegenüber dem Freundeskreis freilebender Wölfe saßen friedliche Wolfshunde – im Aussehen einem Wolf sehr ähnlich –, die sich von den Besuchern streicheln ließen.

Gleich daneben hatte der Eulenmann gefiederte Exemplare der von ihm bevorzugten Vögel dabei. Ihnen konnte vorsichtig durch das Gefieder gefahren werden. Und nein, der Kauz wächst nicht mehr, der bleibt so klein, erzählte der Fachmann den erstaunten Besuchern. Und es gibt sogar noch kleinere Eulen, die ungefähr die Größe eines Sperlings haben.



Alles, was irgendwie nachhaltig und mit der Natur verträglich ist, war am Wochenende präsent. Das Spektrum reichte vom sanften Tourismus über Informationen anrainender Städte wie Gardelegen oder Haldensleben-Hundisburg auf sachsen-anhaltinischer Seite, der Nachhaltigkeitsregion Isenhagener Land, der Tourismusregion Südheide und der Dorfregion Dörfer am Drömling auf Gifhorner Seite. Hinzu kamen Solaranlagenfirmen, der Förderverein Ohretalbahn und Direktvermarkter.



Waldpädagogin Verena Treichel zeigte mit einem Nähparcours, was man mit recyceltem Material machen kann; aus Holz wurden Nistkästen gebaut und Beutel per Siebdruck verziert. Literatur und Lesung gab es mit den Reisebuch Erlebnistouren „Grünes Band Altmark“, das Puppentheater unterhielt die Kinder, der Museums- und Heimatverein Brome informierte die Geschichtsinteressierten.



Auch eine Firma, die Saunas aus Naturhölzern herstellt, stellte aus – wenngleich am Wochenende schon unter freiem Himmel tropische Temperaturen herrschten. Das war vielleicht auch ein Grund, warum die Besucher erst nach und nach auf das Festgelände kamen. Ohresee und andere Badegelegenheiten waren für einige Gäste wohl die kühlende Alternative, mutmaßte Fred Braumann, Leiter der Biosphärenreservatsverwaltung. „Aber die, die da sind, sind sehr interessiert und begeistert, probieren vieles aus.“ So richtig voll wurde es aber auch. Denn pünktlich um 19 Uhr am Samstag startete die Kultband Karat ihr Konzert. Und da waren nicht nur die Fans, welche die Musiker schon seit Jahren begleiten, dabei. Auch junge Leute erfreuten sich am „Ost-Rock“ und vor allem auch an den DJ danach, die zur Party luden.



Insgesamt war bestens für Musik und Unterhaltung gesorgt. ZweiklangTon, Stürmer Deluxe und Marcapasos auf der großen Wiese, der Chor DeAncho nach der Trampolinvorführung des SV Voitze, die Theatergruppe Ladies Gaga, die Tanzgruppe Smarties Lollypopps, Mary in Black, Out the Mouse, Nobody Knows, Rauhbein und LSDJ im Burghof unterhielten am Samstag. Remi Ekiert und das Christian Köller Quartett, Lisa Ziebart, EW-99, der Chor Croya, das Miniballett Brome und Emotional traten am Sonntag auf. Im Hintergrund wachten die Ortswehren der Samtgemeinde und die DRK-Bereitschaft Nord.