Rapper Dittmann aus Rühen will auf die große Bühne

Von: Hilke Bentes

Teilen

„Dittmann“ will in diesem Jahr auf große Bühnen. 13 Songs hat der Rapper aus Rühen schon auf Spotify veröffentlicht, in diesem September wird er nun auf dem Drömlingsfest in Brome performen © Hilke Bentes

Rühen – Früher hat Daniel Dittmann bei langen Autofahrten mit seinen Eltern die Lieder im Radio mitgesungen – ob Pur oder die Scorpions, textsicher zeigte sich der heute 24-Jährige aus Rühen schon als kleiner Junge. Nun, einige Jahre später, singt und schreibt er seine Songs selbst, und Tausende Menschen haben schon auf verschiedenen Online-Plattformen den „Play-Button“ gedrückt. Jetzt will „Dittmann“, wie sein Künstlername lautet, nicht mehr nur hinter dem Mikrofon Songs aufnehmen oder Musikvideos produzieren, sondern auch Live-Auftritte vor größerem Publikum spielen. Einer davon wird für den Rapper aus der Region im September beim Bromer Drömlingsfest stattfinden – erst vor wenigen Tagen gab es dafür die Zusage.



Tausende Klicks auf Online-Plattformen

13 Songs und 3 Features findet man bereits auf der Online-Musikplattform Spotify. Dazu kommen Musikvideos auf YouTube. Sein Song „Apfel“ wurde bereits mehr als 70 000 Mal angehört. „Das sind Zahlen“, so Dittmann, der im IK-Gespräch sagt: „Das spielt für mich eher eine untergeordnete Rolle. Hat es schon immer.“ Denn vor allem macht er Musik, weil sie in seinem Leben eine so große Rolle spielt. „Die Musik war schon immer da.“ Will heißen, dass er seine Rap-Songs nicht für Klicks schreibt. Stattdessen handelt es sich dabei um seine Gedanken – manchmal in Metaphern verpackt – die ihn in seiner Alltagsrealität umgeben. Manchmal sind es harte Worte, manchmal auch dunkle Themen, die er aufgreift. Aber auch das gehört in unterschiedlichen Phasen zu seinem Leben dazu.



Aber von Anfang: Wieso eigentlich Rap? „Ich hatte mit elf Jahren meine erste Hip-Hop-Zeitung in der Hand, und irgendwie habe ich mich da wiedererkannt“, sagt Dittmann. Besonders der Weltstar Eminem habe seine Begeisterung für das Genre entfacht, es war einfach „cool“. Außerdem sei man darin frei. Man könne einfach Dinge ausprobieren, sich in jede Richtung entwickeln.



Mit seinen zu der Zeit älteren Freunden hat es dann begonnen, dass sie gemeinsam im Keller von Dittmanns Eltern ihre eigenen Songs aufgenommen haben. Dazu diente ihnen das eigene Handy. „Das war gar nicht so leicht. Wir mussten es ja in eins durch schaffen“, erinnert er sich im IK-Gespräch lachend. So manches Mal habe es daher viele Tonaufnahmen gebraucht, bis man mit dem Ergebnis zufrieden war. Unzählige alte Dateien finden sich davon noch auf Festplatten.



Erstes Mal auf Spotify

Mit 16 Jahren veröffentlichte er seinen ersten Song. „Nicht immer locker easy“ fiel dabei in eine Zeitspanne, in der er zwei enge Freunde und einen nahen Verwandten verlor. „Plötzlich waren da Krebs und Depressionen ganz real“, so Dittmann. Durch das Texten der Songs habe er viel verarbeitet und er konnte seinen Trauerprozess begleiten. Ein Dortmunder Musiklabel war damals auf ihn aufmerksam geworden. „Zu der Zeit brauchte man ein Label, um Musik auf Spotify veröffentlichen zu können“, sagt Dittmann. Mit diesem Kontakt schaffte er es – und war damit der jüngste Künstler aus der Umgebung, der seine Musik auf diese Art veröffentlichen konnte. Die Einnahmen, darauf hatte er bestanden, gingen an Krebs- und Mental-Health-Stiftungen. „Das haben sie auch wirklich gemacht“, erinnert er sich zurück. Irgendwann brauchte es dann aber kein Label mehr. Mit 18 Jahren veröffentlichte er selbst seine Artworks. Der Song „Jeden den du hattest“ ist auch heute noch auf Spotify zu hören, viele weitere sollten folgen. Erst im vergangenen Februar erschien seine neueste Platte „Verrückt“.



Blickt Dittmann auf seine Anfänge, so kann er seine Entwicklung durch die Jugendzeit bis zum Erwachsenenalter wiedererkennen. „Ich bin, glaube ich, nicht mehr so kryptisch in meinen Texten, ich schaffe es, klarer zu benennen, was ich denke.“ Als Jugendlicher waren seine Texte kompliziert, weil „auch meine Gedanken kompliziert waren.“ Emotionale Songs findet man freilich auch heute noch von dem hauptberuflichen Veranstaltungstechniker. „Die Songs sind jetzt glücklicher.“ Gerade das Lied „Apfel“ sei zudem tanzbar. Aber egal ob dunkle oder leichtere Themen, jeder Song komme direkt aus seinem Herzen. „Ich kann mich nicht verstellen, es ist ein fast automatischer Prozess.“ Drei bis fünf Stunden dauert es, bis er einen Song getextet hat. „Das muss ich in eins durchschreiben, um die Gefühle nah bei mir zu behalten.“ Dabei konfrontiere er sich nicht immer mit einer angenehmen Wahrheit, „aber genau das macht es für mich echt.“



Verbundenheit zu Rühen

Der Rühener hat seine Kindheit dort verbracht. Unterschiedliche Schulen, Menschen und Einflüsse haben ihn geprägt. Aber auch Rühen selbst. „Ich kann mir keinen besseren Ort zum Leben vorstellen“, sagt Dittmann. Viele heimische Elemente verbindet er in seinen Songs, auch über Rühen hat er ein Lied veröffentlicht. Alle seine Musikvideos wurden hier gedreht, nur eine einzige Szene ließ sich nicht verwirklichen. „Es gibt bei uns so viele Facetten.“



Und wie geht es weiter? Das Rappen ist derzeit noch Dittmanns Hobby. Kleinere Auftritte hat er in Wolfsburg bereits gespielt, aber in diesem Jahr will er mehr. Neben dem Drömlingsfest stecken weitere Pläne in den Startlöchern. „Es wird sicher sehr cool, ich bin wahnsinnig gespannt.“ Und neue Songs sind in Arbeit. „Ich habe viel, auf was ich mich freuen kann.“