Rühener Förderkreis „DorfQultur“ will Verein werden

Von: Pascal Patrick Pfaff

Der künftige Verein „DorfQultur“ will das gesellschaftliche Leben in der Gemeinde Rühen unterstützen. Dabei werden die Mitglieder auch bei der Organisation des Weinfestes mithelfen. © Alexander Täger

Rühen/Brechtorf/Eischott – Nicole Winter gehört einem Verein an, der noch gar nicht gegründet ist, jedoch schon jetzt für die Gemeinde Rühen dem Namen nach etwas für die „DorfQultur“ tun möchte. Freilich geht es dem Verein in spe um die Kulturförderung – oder wie in den sozialen Medien vermerkt ist, darum, „Traditionen aufrechterzuhalten, Altes wiederzubeleben und für Neues Raum zu schaffen“. Was genau dahinter steckt, hat Winter im IK-Gespräch verraten.



Anregungen aus Ehra-Lessien

„Wir brauchen einfach etwas Neues neben zum Beispiel der Kyffhäuser Kameradschaft“, sagt Winter, die – nach eigener Aussage selbst dort Mitglied – mit „DorfQultur“ bereits eine Teenie-Disco, den Frauenflohmarkt oder eine Osternestaktion für Kinder mitorganisiert und unterstützt hat. Geplant sei für den 2. September zudem das „Spiel ohne Grenzen“, bei dem Teams mit je fünf Personen ab 14 Uhr auf dem Rühener Rathausplatz teilnehmen können.



Die Rühenerin nimmt im IK-Gespräch indes Bezug auf das Jahr 2021, als sie mit einigen Mitstreitern erste Gehversuche mit „DorfQultur“ unternahm. Damals sei man „ganz vorsichtig mit dem lebendigen Adventskalender gestartet“. Es sei in 2021 genauso wie heute darum gegangen, die Gemeinde bei Projekten für die Gesellschaft zu unterstützen und in diesem Zuge gemeinsam weitere Ideen zu diskutieren. Anregungen habe sich Winter zwecks Vereinsgründung auch von Jenny Reissig geholt: Habe doch die Vorsitzende des Fördervereins „Ehra-Lessien, ein Dorf – ein Team“ eine ganz ähnliche Idee, wie sie in Rühen, Brechtorf und Tiddische angedacht ist.



Andere Räumlichkeiten auf der Agenda

„‘DorfQultur’ sollte eigentlich ein Förderkreis sein, weil dies mit weniger Bürokratie einhergeht als bei einem Verein“, führt weiter Winter aus. Später seien sich die Mitglieder aber bewusst geworden, dass man sich mit einem solchen Status keiner Kommune anschließen oder etwa ein Konto eröffnen kann. „Als Verein geht das“, so die Lehrerin, die für die FWG im Rühener Rat sitzt. Die Gründung solle im August erfolgen. Momentan habe der Noch-Nicht-Verein sein Domizil in den Räumen der Kyffhäuser in Rühen. Die bisher insgesamt fünf Mitglieder denken laut Winter aber darüber nach, Anteil an Räumlichkeiten an anderer Stelle zu haben. „Es kann sein, dass dies Teil eines Antrags im Rat wird“, so die FWG-Lokalpolitikerin, die aber noch keinen konkreten Ort benennen kann.



Als Konkurrenz zu Vereinen wie den Kyffhäusern oder den Sportclubs will Winter „DorfQultur“ nicht begriffen wissen: „Wir machen ja keine Fußballsparte auf. Mit den Kyffhäusern organisieren wir zudem auch das Weinfest zusammen.“