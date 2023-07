Variante in Kürze der Zeit nicht realisierbar

Camp Lessien: Kreis reagiert auf erneute Kritik an teurer Verpflegung

Von: Hilke Bentes

Als 300 Geflüchtete aus der Ukraine im März 2022 in der Flüchtlingsunterkunft in Lessien eintrafen, musste der Landkreis schnell handeln. Er sagt: Es gab keine Alternative zu dem teuren Catering-Angebot. © Bentes, Hilke

Ehra-Lessien – Die Kosten für die Verpflegung ukrainischer Geflüchteter in der Gemeinschaftsunterkunft in Lessien im vergangenen Frühjahr hatte jüngst für Aufregung gesorgt. 47 Euro kostete die Vollverpflegung pro Person und Tag in der Anfangszeit (das IK berichtete). Der zuständige Landkreis Gifhorn hatte dazu erklärt, dass man im März 2022 bei schnell steigenden Zahlen auch schnell reagieren musste, um die knapp 300 Personen rund um die Uhr verpflegen zu können. Diese hatten keine finanziellen Mittel, und die kurzfristig eingeholten Angebote boten teils sofortige Absagen oder blieben mit späten Rückmeldungen keine Option. Ein IK-Leser fragt sich dennoch, ob die Situation nicht trotzdem hätte anders gelöst werden können – der Kreis habe schon in anderen Krisenlagen wie bei Quarantäne-Einrichtungen in den Unterkünften oder bei der Flüchtlingswelle 2015 schnell und kostengünstiger reagiert. Das IK hat beim Landkreis nachgefragt.

Das Flüchtlingsbetreuungsteam des Landkreises habe, so die Einschätzung des Lesers, in den zweieinhalb Jahren zuvor schon diverse, wochenlange Corona-Quarantänesituationen in sämtlichen Einrichtungen erfolgreich hinter sich gebracht, in denen viel schneller gehandelt werden musste. „Es hätte zudem die Möglichkeit gegeben – wie 2015 – auf den Ehrenamtspool des Fördervereins Ehra-Lessien unterstützend zurückzugreifen.“ Bevor man 1,2 Millionen Euro für die Vollverpflegung bezahlt, hätte man aus Sicht des IK-Lesers, der namentlich nicht genannt werden will, intensivere Anstrengungen unternehmen müssen. Von Beginn der ankommenden Flüchtlinge in Lessien bis zur Angebotsabgabe des später gewählten Anbieters – dieses wurde am 21. März abgegeben, die ersten Geflüchteten kamen am 3. März – hätte „ausreichend Zeit für eine kostenärmere Lösung“ bestanden.

Konzentrierte Zuweisung im Jahr 2015

Der Kreis reagiert auf IK-Nachfrage: Die Situation des Flüchtlingsstroms aus 2015 lasse sich nicht mit den Auswirkungen des Kriegsbeginns in der Ukraine im März 2022 vergleichen – denn „2015 wurden die Menschen von Beginn an konzentriert durch die Landesaufnahmebehörde zugewiesen.“ Dem Landkreis wurde laut eigener Aussage im Vorfeld eine Aufnahmequote mitgeteilt und die Plätze konnten entsprechend nach und nach akquiriert werden, sodass die wöchentlichen Zuweisungen strukturiert verteilt werden konnten. Eine „Planbarkeit“, die bei den Geflüchteten aus der Ukraine nicht gegeben war. „Die Vertriebenen aus der Ukraine kamen mit einer Vorlaufzeit von einer Woche in Massen in den Landkreis Gifhorn. Auch die Landesaufnahmebehörde konnte zu Beginn des Zustroms keinerlei Zahlen oder Quoten nennen.“

Auch ein Punkt: „Bei den zur Verfügung gestellten Plätzen in der Wohnanlage Ehra-Lessien handelte es sich nicht um die regulär ausgestatteten Räumlichkeiten.“ Die aufzunehmenden Personen konnten dort nicht selbst kochen. Die Verpflegung musste zunächst konzentriert über die Kantine erfolgen. „Der Einsatz eines Caterings war unerlässlich.“ Die 2000 zusätzlich aufgenommenen Flüchtlinge mussten in den ersten Monaten zu Beginn des Zustroms mit dem regulären Personal bearbeitet werden, so der Kreis. Er bitte dabei um Verständnis, dass in diesem Fall in den ersten Wochen auch Gebrauch von den Ausschreibungserleichterungen gemacht wurde. Diese wurden seitens des Gesetzgebers für diese Situation geschaffen.



Mit Pandemie-bedingten Quarantänemaßnahmen sei die Ankunft der ukrainischen Geflüchteten nicht zu vergleichen gewesen: „Während der Corona-Pandemie waren die Flüchtlinge in ihren regulären Häusern in der Quarantäne und konnten somit dort kochen. Ein Mensabetrieb war nicht notwendig.“ Diese Wohnhäuser seien aber mit den regulären Flüchtlingen belegt gewesen. Für die ukrainischen Vertriebenen mussten weitere Gebäude in Betrieb genommen werden, in denen zunächst keine Kochmöglichkeit zur Verfügung stand.



Variante in Kürze der Zeit nicht realisierbar

Und ehrenamtliche Unterstützung? „Ein Angebot für eine tägliche Vollverpflegung für durchschnittlich 300 Personen aus dem ehrenamtlichen Helferkreis ist dem Kreis nicht bekannt“, heißt es vom Kreis. Auch für Modelle wie „Cook & Chill“ müssten die Gegebenheiten wie eine Küche und Personal geschaffen werden. Das war aufgrund der Kürze der Zeit nicht realisierbar, so der Kreis.

Zu der Kritik, dass zwischen Eintreffen der ersten Geflüchteten und dem Angebot des späteren Caterers drei Wochen lagen, sagt der Kreis: „Aufgrund der ungewissen Lage wurde die Verpflegung im Rahmen der Haushaltserleichterungen beauftragt.“ Der Landkreis habe nicht abschätzen können, in welchem Umfang und über welchen Zeitraum der Mensabetrieb aufrechterhalten werden musste. Als sich abzeichnete, dass der Betrieb über einen längeren Zeitraum notwendig sein würde, seien die Angebote eingeholt worden. „Ein solches Angebot bedarf auch Abstimmung und Gesprächen mit den Firmen.“