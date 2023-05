Vorfreude auf das Drömlingsfest in Brome

Von: Hilke Bentes

Freuen sich auf das Drömlingsfest: Bromes Burgmuseumsleiter Dr. Christian Karl Frey (v.l.), Samtgemeindebürgermeister Wieland Bartels, Fleckenbürgermeister Lothar Hilmer, Juliane Ruttkowski vom Biosphärenreservat und Landrat Tobias Heilmann. © Hilke Bentes

Brome – Es wird eine Mammut-Veranstaltung, die pro Tag 5000 Personen in den Flecken Brome locken könnte: Das Drömlingsfest findet vom 8. bis 10. September rund um die Burg statt – und die ganze Region macht mit. Mit einer ganz besonderen Auszeichnung soll das Fest in knapp vier Monaten eröffnet werden.



Dazu sagt Gifhorns Landrat Tobias Heilmann, Schirmherr des Drömlingsfestes: „Ich bin sehr, sehr stolz, dass die Unesco-Anerkennung des Drömlings als Weltkulturerbe am Eröffnungstag direkt bei uns im Landkreis stattfindet.“ Dass es dann auch ausgerechnet in Brome so weit sein wird, macht auch Fleckenbürgermeister Lothar Hilmer und Samtgemeindebürgermeister Wieland Bartels mächtig froh. „Das ist schon etwas ganz Besonderes“, sind sie sich einig. Dazu werden Vertreter beider Umweltministerien und die Staatsminister erwartet, auch die fünf Landräte der beteiligten Kreise – sowohl aus Niedersachsen als auch aus Sachsen-Anhalt – sind vor Ort, wie Juliane Ruttkowski vom Regionalmanagement des Biosphärenreservats berichtet.



Aber das soll nicht alles sein: Auf zwei Bühnen gibt es Musik, Show-Acts, DJs und ein abwechslungsreiches Programm. Am Samstagabend gelten die Kult-Musiker von der Rockband Karat aus Berlin sicher als Highlight. Sie wollen 90 Minuten lang für Stimmung sorgen und ihre großen Hits wie zum Beispiel „Über sieben Brücken musst du geh’n“ mit nach Brome bringen. Ebenfalls überregionale Headliner sind Rauhbein, die mit kraftvollen Gitarren und lauten Drums ihr Können zeigen. Dazu kommen Achim Petry, Anstandlos & Durchgeknallt mit Emi Flemming, die Toten Ärzte, Marcapasos oder Nobody Knows. Quer durch alle Genres werden aber auch viele andere Künstler erwartet, darunter einige regionale Musiker wie die Band Out the Mouse aus Brome, die bei Metalfestivals aufspielt. Auch der Rapper Dittmann aus Rühen wird performen, Fans des Irish Folk kommen ebenso auf ihre Kosten. Die Cover-Band Stürmer Deluxe aus Wolfsburg oder Maniax aus Braunschweig kommen ebenso nach Brome.

Da das Drömlingsfest ein Fest für die ganze Region sein soll, sind aber auch die heimischen Bürger gefragt: Mehr als 20 Vereine aus dem nahen Umkreis werden sich präsentieren, insgesamt sind mehr als 50 Stände auf dem Burghof und den angrenzenden Wiesen vertreten. Noch bis Ende Mai können sich Vereine, Bürger, Unternehmen oder Institutionen bei dem Biosphärenreservat melden, falls sie ebenfalls mitmachen wollen. Auch viele Produkte aus der Region werden angeboten, darunter die Drömlings-Regionalmarken wie das Drömlingsrind oder das Drömlingswild.



„Richtig happy“ ist Burgmuseumsleiter Dr. Christian Karl Frey. Man wolle als gastgebender Veranstaltungsort nach Kräften unterstützen – und ebenfalls seine Türen bei zwei Aktivtagen am Samstag und Sonntag öffnen. Rathaus-Chef Bartels bezeichnet das Drömlingsfest als „riesengroße Chance für uns alle“. Wo könne man sich als Verein oder Region besser präsentieren?



Insgesamt sollen die drei Tage die gesamte Bandbreite der Region darstellen – und den Umweltgedanken nach außen tragen. Die Vorfreude auf das Wochenende im kommenden September ist auf jeden Fall groß.