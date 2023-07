Bromer Wärmeplanung steckt noch „in den Kinderschuhen“

Von: Pascal Patrick Pfaff

Biomasse – verwertet in Biogasanlagen – kann als Wärmeträger dienen. © Bernd Weißbrod

Die Themen „Wärme“ und „Energie“ stehen nicht nur in der Bundespolitik ganz oben auf der Agenda. Auch im Isenhagener Land und folglich der Samtgemeinde Brome beschäftigen sich lokalpolitische Vertreter mit dem Sachverhalt.

Samtgemeinde Brome – Wie der Stand bezüglich Wärmeplanung auf Samtgemeinde-Ebene ist und was innerhalb der Fraktionen zur Diskussion steht, arbeitet das IK nun heraus.



Unterstützung für die Gemeinden

Was den Stand der Wärmeplanung anbelangt, so liegen die ausführenden Kompetenzen indes nur eingeschränkt bei der Samtgemeinde. Peter Albrecht von der SPD hält dazu fest, dass die Kommune „grundsätzlich nicht zuständig ist für das Thema“. Sie sei jedoch dafür da, die Mitgliedsgemeinden diesbezüglich zu unterstützen und Hilfestellung anzubieten. „Die Samtgemeinde kann die Sache indes steuern über den Flächennutzungsplan“, so Albrecht. Eine Sache, die Samtgemeindebürgermeister Wieland Bartels (SPD) und Jürgen Bammel von der FWG bestätigen: Die Samtgemeinde sei nicht verpflichtet zu einer Wärmeplanung.



Wer mit den Fraktions-Vertretern spricht, hört denn auch einerseits, dass die Thematik noch nicht in Anträgen aufgegriffen (Bartels; Jörg Böse und Gerhard Borchert/CDU), sich aber andererseits damit beschäftigt wurde. Laut Böse wolle die CDU zunächst abwarten, was die Ampel-Koalition in Berlin diesbezüglich entscheidet und wie die Gesetzesdiskussion dort ist. Dem Samtgemeindebürgermeister Bartels zufolge werde auch nächste Woche mit dem Bauamt darüber diskutiert.



Albrecht führt indes ins Feld, dass sich die SPD zusammen mit den Grünen seit Jahren mit den Themen „Wärme“ und „Energie“ befasst habe. Er nennt in diesem Zusammenhang den gemeinsamen Antrag auf Installation eines Energiemanagers für die Kommune. „Zuletzt gab es auch Anträge auf Photovoltaik-Anlagen auf Dächern“, so Albrecht.



Klimamanager als nächster Schritt?

Frank-Markus Warnecke (Grüne) nimmt derweil Bezug auf den Auftrag, den eine Fraktion in der Samtgemeinde hat. Er sei der Auffassung, dass „wir den Bürgern sowie Unternehmen möglichst bald eine Planungssicherheit sowie Entscheidungshilfen zum Umstieg auf mögliche Alternativen zu fossilen Energien liefern sollten“. Laut Warnecke setzen dich die Grünen für Nahwärme von Biogasanlagen oder Geothermie ein. Dazu auch Windenergie oder Freiflächen-Photovoltaik (PV).



Politisch stehe die Diskussion um die Thematik auf Samtgemeinde-Ebene zwar noch am Anfang, doch haben die Grünen Warnecke zufolge in 2022 einen Gedankenaustausch mit lokalen Akteuren aus Brome gehabt, „bei dem erste Ideen, wie zum Beispiel der Bezug von Fernwärme aus Biogasanlagen, ausgetauscht wurden“.



Aus den Reihen der FWG heißt es, man präferiere eine dezentrale Lösung für die Samtgemeinde, also eine Wärmeversorgung, die in den Dörfern erzeugt wird und dort verbleibt. Bammel: „Es ist schwer vorstellbar, dass eine zentrale Anlage die Samtgemeinde versorgt. Leitungen überall hinzuverlegen, ist ein No-Go.“ Bammel betont aber auch, dass die Wärmeplanung „noch in den Kinderschuhen“ stecke und in der Samtgemeinde Brome Themen wie „Kita und Schule derzeit noch brennender“ seien.



Hinsichtlich des von SPD und Grünen gestellten Förderantrags auf einen Klimaschutzmanager führt Albrecht weiter aus, für wie notwendig er diesen Posten erachtet: „Im Landkreis funktioniert das Thema ‘Klimamanager’ nicht so gut – obwohl wir in ländlichen Regionen genau solche Leute brauchen.“ Es gehe konkret darum, einen Energieberater und einen Wirtschaftsmanager zu installieren, weil den Gemeinden und Privatpersonen auf diese Weise eine Hilfestellung gegeben werden könne, wenn Lokalpolitiker inhaltlich nicht mehr weiterwüssten.



Windkraft und PV als Großthemen

Torsten Heilmann von der AfD moniert indes, dass „ein Klimamanager sehr teuer eingekauft würde“. Die AfD habe sich des Themas Wärmeplanung in Arbeitsgemeinschaften angenommen, Anträge seien von der Fraktion aber bisher nicht gestellt worden. Gefragt nach der Notwendigkeit einer Wärmeplanung, sagt Heilmann, die AfD setze „auf Altbewährtes“. Es sei zum Beispiel „eine falsche Entscheidung, AKWs in Deutschland abzuschalten“. Er finde zudem, dass durch Windparks viel Naturfläche verloren geht und PV landwirtschaftliche Flächen beschneide. „Es gibt bei Letzterem andere Möglichkeiten, zum Beispiel auf Dachflächen.“



Dass dies in der Samtgemeinde auch ein Thema ist, bestätigt Rathaus-Chef Bartels, der Freiflächen-PV als ein ganzheitliches Thema in der Kommune versteht. Die Bromer Region sei Mitglied bei Regio Plus – und in diesem Kontext gebe es eine Auswertung zu Dach-PV: „Das ist die Grundlage für den Rat, um daraus abzuleiten, was dann noch gemacht werden soll.“



Anfänge allenthalben. Laut Bammel von der FWG ist in seiner Fraktion etwa die „Diskussion zu Windkraft und PV in Vorbereitung“. Und CDU-Mann Borchert ergänzt, dass die eigentlichen Thementreiber die Kommunen sind. Laut Sozialdemokrat Albrecht müsse auch die Frage auf der Agenda stehen, wie Strom von A nach B gebracht und gespeichert wird. „Aber da muss erst mit Investoren gesprochen werden“, so seine Bestandsaufnahme.

Dass eine Wärmeplanung für die Samtgemeinde notwendig ist, können die meisten so unterschreiben. Warnecke von den Grünen hält sie für einen „essenziellen Baustein der Energiewende“. Borchert von der CDU führt an, dass Pellets aus gedroschenem Rapsstroh der Wärmegewinnung zuträglich sein können („Da ist aber noch nichts spruchreif. Die Samtgemeinde hat auch nicht die Aufgabe, das abzuwickeln“). Und laut Bartels ist „Solar auf dem Vormarsch“. Zwar beschäftigt sich die AfD wie angesprochen mit dem Thema, doch werde die Diskussion laut Heilmann in der Fraktion als „überzogen“ aufgefasst. „Wir hatten nur ein paar Tage über 30 Grad und machen dann gleich die Pferde scheu“, glaubt Heilmann die Bürger verunsichert. Es sei aktuell „ein normaler Sommer“. Eine Siesta, „wie sie in den Medien kursiert“, sei nicht nötig.



