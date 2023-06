Wieder kompletter Badebetrieb in Brome

Von: Hilke Bentes

Teilen

Nicht nur das Nicht-Schwimmerbecken, sondern auch das Kleinkindbecken sind im Freibad Brome wieder freigegeben. Das Problem um die Schwallwasserpumpe ist behoben. © Privat

Brome – Gezwungenermaßen herrschte in den vergangenen Wochen großer Andrang aufs 50-Meter-Becken im Freibad Brome. Nun können aber auch die beiden anderen Becken wieder genutzt werden. Eine defekte Schwallwasserpumpe hatte den Betrieb im Nichtschwimmer- und im Kleinkindbecken lahmgelegt (das IK berichtete), eine schnelle Behebung des Problems gestaltete sich aufgrund der Komplexität der Technik nicht so einfach.

Das lässt auch Samtgemeindebürgermeister Wieland Bartels aufatmen. „Es war schwierig, denn die Pumpe ließ sich nicht leicht reparieren.“ Auch eine Neuanschaffung stand im Raum. Das hätte aber vermutlich, bedingt durch lange Lieferzeiten, noch mehr Zeit gekostet. Nun ist die Pumpe von Experten instandgesetzt worden, und die Becken wieder bereit für die Nutzung. „Es war für das gesamte Team schon eine große Herausforderung. Ich bin sehr froh, dass der Badebetrieb angesichts der geschlossenen Becken trotzdem aufrecht erhalten werden konnte“, so das Lob von Bartels an seine Mitarbeiter. Vieles hatte sich im Schwimmerbereich gestaut, „es war logistisch nicht einfach“.

Am Montagmittag betrug die Temperatur des Nichtschwimmerbeckens 17 Grad. Schon frisch, aber es sollte sich an dem Temperaturmessgerät noch etwas getan haben. Und auch die kommenden Tage wird sich das Wasser weiter aufheizen. Unaufhörlich sei das Wasser jetzt kurz vor der Wiedereröffnung umgewälzt und mit Chlor aufbereitet worden. Die entsprechenden Werte des Wassers sprachen auch eine eindeutige Sprache: Alles okay.

In den sozialen Medien wurde noch über die Farbe des Wassers im Nichtschwimmerbecken diskutiert: „Sehr grün“, war auf der Plattform Facebook zu lesen. Für diesen Umstand hatte Bartels eine Erklärung. „Wir befüllen die Becken natürlich mit Brunnenwasser, dadurch hat das Wasser einen farblichen Stich.“ Durch das ständige Umwälzen und das Zuführen von Chlor werde es dann wie gewohnt farblos. „Das Becken sah so aus, wie es immer vor einem Saisonstart aussieht. Das ist normal, die Wasserwerte waren stets tadellos.“ Es dauere einfach eine gewisse Zeit, bis so viel tausend Liter Wasser umgewälzt werden. „Ich bin sehr froh, dass wir jetzt wieder den kompletten Badebetrieb in Brome vorfinden.“