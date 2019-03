Im Finanzhaushalt stehen Einzahlungen von 960.000 Euro Auszahlungen vom 836.000 Euro gegenüber.

Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt 300 Punkte, für die Grundsteuer B 320 Punkte und für die Gewerbesteuer 330 Punkte. Als wichtige Investitionen nannte Bürgermeisterin Ute Düsterhöft die Umrüstung der Beleuchtung auf LED, die Reparatur von Straßen und einen weiteren Bebauungsplan.

+ Die Straße Ackerende ist fertiggestellt. © Michalzik

In ihrem Bericht hatte die Bürgermeisterin betont, dass die Straße Ackerende einschließlich der Umgebung fertiggestellt sei. Zwar zeige die Standuhr dort noch immer die falsche Zeit an, doch sei man mit der zuständigen Firma im Gespräch. Die Reparatur soll nach Möglichkeit noch in diesem Jahr erfolgen. Auch die Straße Ratje sei fertiggestellt, doch noch nicht abgerechnet. Ein leerstehender Raum im Jugendtreff in der Schule sei vermietet worden. Dort will eine Frau einen Wellness-Massage-Salon eröffnen.