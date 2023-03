Tödliche Schüsse in Hamburg: Die Bilder des Tatabends

Von: Victoria Krumbeck

Am Donnerstagabend wurden in einem Gemeindezentrum der Zeugen Jehovas in Hamburg mehrere Schüsse abgegeben. Die Polizei spricht von acht Toten. Die Bilder des Tatabends.

1 / 5 Die Schüsse in dem Zeugen Jehovas Glaubenszentrum fielen gegen 21.00 Uhr. Die Einsatzkräfte der Polizei waren nur wenige Minuten später am Tatort. © Elias Bartl

2 / 5 Die Polizei geht bislang von einem Täter aus. Dieser soll sich mutmaßlich unter den Todesopfern befinden. © Elias Bartl

3 / 5 Einsatzkräfte drangen in das dreistöckige Gebäude ein und fanden dort die Toten und Schwerverletzten. © Elias Bartl

4 / 5 Laut den Zeugen Jehovas wurde zum Tatzeitpunkt ein Gottesdienst abgehalten. © Sebastian Peters

5 / 5 Mehrere Schwerverletzte wurden am Donnerstagabend in Hamburg ins Krankenhaus gebracht. © Elias Bartl