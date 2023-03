Zecken, Spinnen und Schlangen: Das sind die gefährlichsten Tiere Deutschlands

Von: Anna-Lena Kiegerl

Bei einem Ausflug in die Natur sollte man sich auch in Deutschland in Acht nehmen. Denn auch hier gibt es Tiere, die man nicht verharmlosen sollte. Das sind die gefährlichsten Tiere des Landes.

Wenn man von gefährlichen Tieren spricht, denkt man meistens an Länder wie Australien, wo es zahlreiche giftige Spinnen und Schlangenarten gibt. Oder der Blick fällt auf einen Dschungel mit Tigern und giftigen Fröschen. Aber auch Afrika mit seinen Löwen wird immer wieder erwähnt. Doch nicht nur in exotischen Ländern findet man gefährliche Tier-Arten. Auch hier bei uns in Deutschland gibt es Tiere, vor denen man sich in Acht nehmen sollte. Das sind zehn der gefährlichsten Tiere Deutschlands.

