Gehörlose Frau von Mercedes angefahren: Illegales Autorennen? Polizei ermittelt wegen Mordversuchs

Eine Frau wurde von einem Auto angefahren, als sie eine Straße überquerte. Die Polizei hat den Unfallfahrer festgenommen - wegen Mordversuchs. Gab es ein illegales Autorennen?

Eine Frau wird beim Überqueren einer Straße von einem Auto erfasst.

Die Polizei hat den Unfallfahrer festgenommen.

Die Polizei ermittelt wegen Mordversuchs.

Update von 11.49 Uhr: Der 20 Jahre alte Raser muss nach einem möglichen illegalen Autorennen in Untersuchungshaft. Der Mann steht im Verdacht, sich am Sonntag in Würzburg mit einem Kontrahenten das Rennen geliefert zu haben und dabei mit einem gemieteten Mercedes eine 42 Jahre alte Frau überfahren zu haben.

Die Frau hatte schwere Schädelverletzungen davongetragen. Sie konnte die Klinik inzwischen aber verlassen.

Frau beim Überqueren von Straße angefahren - War es ein illegales Autorennen?

Erstmeldung vom 4. Dezember, 10.45 Uhr

Würzburg - Am Sonntag wurde eine Frau in Würzburg von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Jetzt hat ein Richter Haftbefehl wegen versuchten Mordes gegen einen 20-Jährigen erlassen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem jungen Mann vor, am Steuer einer gemieteten, hochmotorisierten Limousine über eine rote Ampel gerast zu sein und dabei die gehörlose Frau (42) und ihren Hund erfasst zu haben. Sie hatte am Sonntag die Straße bei grüner Fußgängerampel überquert.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann sich mit einem noch unbekannten silberfarbenen Auto ein Rennen geliefert hatte. Am Dienstag wurde dann seine Wohnung sowie die seiner drei Mitfahrer im Alter von 18, 20 und 24 Jahren durchsucht. Ziel der Durchsuchung sei gewesen, Handys sicherzustellen in der Hoffnung, dass die Unfallbeteiligten den Unfall und das mögliche Rennen gefilmt hatten.

Raserunfall in Würzburg? 20-Jähriger verhaftet

Der 20-Jährige hielt nach dem Unfall an und wurde von der Polizei befragt. Zeugen gaben der Polizei den Hinweis, dass der Mann sich ein Rennen mit dem silberfarbenen Auto geliefert hatte. Das gesuchte Auto sei ein Mercedes-Benz mit einem Kennzeichen aus dem Main-Spessart-Kreis (MSP).

Der Unfallfahrer wurde am Dienstag direkt bei der Durchsuchung seiner Wohnung verhaftet. Am Mittwoch soll entschieden werden, ob der Mann in Untersuchungshaft kommt. Er hatte sich die PS-starke Limousine vom Typ Mercedes-AMG E 63 S bei einer Autovermietung gemietet.

Illegales Autorennen in Würzburg? Frau kann Krankenhaus wieder verlassen

Die 42-jährige Frau konnte das Krankenhaus mittlerweile wieder verlassen. Sie habe keine schwerwiegenden Verletzungen erlitten, ihr Hund sei leicht verletzt worden. Die Ermittler hoffen jetzt auf Hinweise von Zeugen. Sie können den Ermittlern Videos des Unfalls über ein extra eingerichtetes Upload-Portal zur Verfügung stellen.

Ein Raserunfall in Rosenheim beschäftigt erneut ein Gericht. Zwei Männer wurden bereits verurteilt - wollen das aber nicht akzeptieren. (Merkur.de*) Der „Raserunfall von Kalteck“ sorgte im vergangenen Sommer für Entsetzen. Nun sind die beiden Todesfahrer verurteilt worden.

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.