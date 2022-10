Wochenend-Wetter bringt den Herbst zurück – viel Regen und Wind

Von: Tobias Becker

Das Wetter in Baden-Württemberg sorgt am Wochenende für Couch-Gefühle. Lesen Sie hier, wann Besserung in Sicht ist:

Jetzt schlägt der Herbst in Baden-Württemberg zu. Pünktlich zum Wochenende wird es nass und windig, dennoch bleiben die Temperaturen relativ weit oben. Doch viele Menschen haben gerade zum Wochenende nochmal auf gutes Wetter gehofft, um den ein oder anderen Ausflug zu machen. Gibt es also gar keine Hoffnung?

echo24.de verrät, wann das Wetter in Baden-Württemberg wieder besser wird.

Bislang war der Oktober eher golden und sorgte mit viel Sonne und einigen schönen Tagen für fast schon sommerliche Gefühle. (tobi)