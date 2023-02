Winter-Rückkehr möglich oder Frühling fix? So wird das Wetter

In Baden-Württemberg

+ © dpa/Philipp von Ditfurth Der Frühling kommt zum Vorschein beim Wetter in Baden-Württemberg. © dpa/Philipp von Ditfurth

Sonne und hohe Temperaturen gibt das Wetter im Februar zum Besten, aber bleibt das so? Lesen Sie hier, ob ein Winter-Comeback möglich ist und wie das Wetter im März wird:

Das Wetter in Baden-Württemberg liefert schon an den Faschingstagen hohe Temperaturen und einen Vorgeschmack auf den kommenden Frühling. In Teilen Deutschlands sind sogar über 18 Grad gemessen worden. Zum Wochenstart gibt es erneut Sonne und blauen Himmel in vielen Regionen, aber bleibt es so oder gibt es die Rückkehr des Winters nochmal?

echo24.de verrät, ob ein Winter-Comeback möglich ist und wie das Wetter im März wird.

Langfristige Wetter-Prognosen sind meist nicht sicher, sobald sie über sieben Tage im Voraus hinausgehen. Aber sie geben häufig eine Tendenz ab, in welche Richtung das Wetter geht. (tobi)