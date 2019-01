Schrecklicher Unfall an Silvester: Mann sprengt sich mit Böller Hand weg

Polizei ermittelt

+ © dpa / Patrick Pleul Durch die Explosion eines Silvester-Böllers verlor ein Mann in Niedersachsen eine Hand. © dpa / Patrick Pleul

Das Hantieren mit Silvester-Sprengkörpern hatte am Montag in einem Ort in Niedersachsen für einen 38-Jährigen schreckliche Folgen: Der Mann sprengte sich mit einem Böller eine Hand weg.