Todesdrama: Ehepaar versinkt mit Auto im Hafenbecken

Ein tragischer Unfall mit tödlichem Ausgang ereignete sich am Nassauhafen in Wilhelmshaven.

Zu einem tragischen Unfall mit tödlichem Ende ist es am Nassauhafen in Wilhelmshaven gekommen. Ein Ehepaar versank mit dem Auto im Hafenbecken.

Wilhelmshaven - Wie nordbuzz.de* berichtet, kam es am Sonntag gegen 14 Uhr im Nassauhafen in Wilhelmshaven zu einem schrecklichen Unfall mit verheerenden Folgen. Als sich das Auto eines Senioren-Paares plötzlich in Bewegung setzte, nahm das tödliche Unglück seinen Lauf.

Wilhelmshaven: Ehepaar rollt mit Auto am Nassauhafen in Hafenbecken

+ Das Hafenbecken von Nassauhafen: Hier geschah das Unglück © Screenshot Google Maps Nach Angaben der Polizei, hatten Passanten beobachtet, wie ein mit mehreren Personen besetzter Wagen mit Wilhelmshavener Kennzeichen kurz vor 14 Uhr ins Wasser des Hafenbeckens gerollt war, woraufhin sofort die Feuerwehr alarmiert wurde. Ein engagierter Ersthelfer, der sich vorab mit einem Neoprenanzug ausgerüstet hatte, begab sich in das Hafenbecken, um das Fahrzeug zu markieren.

Tödlicher Unfall in Wilhelmshaven: Taucher bergen zwei Menschen aus Hafenbecken

+ Ein engagierter Ersthelfer erleichterte die Arbeit für die Taucher (Symbolbild) © picture alliance / dpa So konnten die eintreffenden Taucher der Feuerwehr sofort mit der Suche nach den Insassen des Wagens mit und deren Bergung beginnen. Die Rettungskräfte konnten einen 81 Jahre alten Mann und eine 79-jährige Frau aus dem versunkenen Auto befreien und begannen sofort mit der Reanimation der beiden Senioren.

Wilhelmshaven: Ehepaar stirbt nach tragischem Unfall am Hafenbecken

+ Die Taucher konnten zwei Personen bergen (Symbolbild) © picture alliance / dpa Für den 81-jährigen Fahrzeugführer kam jede Hilfe zu spät. Die 79-Jährige wurde unter Reanimation in ein Krankenhaus gebracht, in dem sie aber Montagvormittag, 7. Januar, verstarb. Warum der Automatik-wagen in das Hafenbecken rollte, ist bislang noch unklar. Insgesamt waren rund 40 Rettungskräfte bestehend aus DGzRS, THW, Polizei, Rettungsdienst mit Rettungshubschrauber, Notarzt sowie die Feuerwehr mit Tauchergruppe im Einsatz.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

