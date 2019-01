Auto rutscht an Hafenbecken in Wasser - Ehepaar hat keine Chance

Ein tragischer Unfall mit tödlichem Ausgang ereignete sich in Nassauhafen in Wilhelmshaven

Zu einem tragischen Unfall mit tödlichem Ausgang kam es am Nassauhafen in Wilhelmshaven. Als das Auto eines Ehepaars plötzlich nach vorne rollte, geschah das Unfassbare.

Wilhelmshaven - Wie nordbuzz.de* berichtet, kam es kam es am Sonntag, 6. Januar, gegen 14 Uhr im Nassauhafen in Wilhelmshaven zu einem schrecklichen Unfall mit verheerenden Folgen. Als sich das Auto eines Senioren-Paares plötzlich in Bewegung setzte, nahm das Unglück seinen Lauf.

Wilhelmshaven: Tragischer Unfall am Nassauhafen - Plötzlich setzt sich Auto in Bewegung

+ Das Hafenbecken von Nassauhafen: Hier geschah das Unglück © Screenshot Google Maps Nach Angaben der Polizei, hatten Passanten beobachtet, wie ein mit mehreren Personen besetzter Wagen mit Wilhelmshavener Kennzeichen kurz vor 14 Uhr ins Wasser des Hafenbeckens gerollt war, woraufhin sofort die Feuerwehr alarmiert wurde. Ein engagierter Ersthelfer, der sich vorab mit einem Neoprenanzug ausgerüstet hatte, begab sich in das Hafenbecken, um das Fahrzeug zu markieren.

Tödlicher Unfall in Wilhelmshaven: Taucher bergen zwei Personen aus Hafenbecken

+ Ein engagierter Ersthelfer erleichterte die Arbeit für die Taucher (Symbolbild) © picture alliance / dpa So konnten die eintreffenden Taucher der Feuerwehr sofort mit der Suche nach den Insassen des Wagens mit und deren Bergung beginnen. Die Rettungskräfte konnten einen 81 Jahre alten Mann und eine 79-jährige Frau aus dem versunkenen Auto befreien und begannen sofort mit der Reanimation der beiden Senioren.

Wilhelmshaven: Großeinsatz nimmt kein gutes Ende

+ Die Taucher konnten zwei Personen bergen (Symbolbild) © picture alliance / dpa Für den 81-jährigen Fahrzeugführer kam jede Hilfe zu spät. Die 79-Jährige wurde unter Reanimation in ein Krankenhaus gebracht, in dem sie aber Montagvormittag, 7. Januar, verstarb. Warum der Automatik-wagen in das Hafenbecken rollte, ist bislang noch unklar. Insgesamt waren rund 40 Rettungskräfte bestehend aus DGzRS, THW, Polizei, Rettungsdienst mit Rettungshubschrauber, Notarzt sowie die Feuerwehr mit Tauchergruppe im Einsatz.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Mehr Nachrichten aus Niedersachsen und Bremen

Zum Unfall zwischen einem BMW und einem Audi kam es auf der L495 bei Wolfenbüttel in Niedersachsen. Ein 18-Jähriger und eine Mutter starben nahe Braunschweig.

Ein betrunkener Mann ist in seinem Audi A6 auf der Autobahn A28 bei Bremen vor der Polizei geflüchtet. Nach einem Unfall versuchte er sich zu verstecken.

Zwei Männer brachen zu einem Nacht-Angel-Ausflug an einem Seitenarm des Mittellandkanals auf. Für einen der beiden Angler endete die Unternehmung tödlich.

Spektakulärer Unfall mit einem Audi A5: An Heiligabend ist ein betrunkener Autofahrer aus einer Kurve geflogen und rund zehn Meter über einen Kanal geschossen.

Die meisten Menschen freuen sich in der Regel, wenn sie eine Polizeiwache wieder verlassen dürfen. Nicht so dieser Mann in Bremen, der wirklich alles versuchte, um ein Zimmer für die Nacht zu ergattern.

Ein Autofahrer, der in Dissen bei Osnabrück eine Unfallflucht der besonderen Art beging, hatte nicht mit den Fährtenlese-Künsten der alarmierten Polizeibeamten gerechnet.

Beim Parkour-Laufen ist ein 14-jähriger in Bremerhaven über ein Brückengeländer bei einem U-Boot ins Hafenbecken gestürzt. Er wurde bei dem Stunt während eisiger Kälte erheblich verletzt.

Ein Mann verursachte auf der Autobahn einen Unfall und fuhr weiter. Dabei vergaß er ein verräterisches Detail am Unfallort. Später stellte sich heraus, warum der Mann Unfallflucht begangen hatte.

Ein 34-Jähriger ist auf der Autobahn mit seinem BMW 530 verunglückt. Der unter Drogen stehende Mann konnte das völlig zerstörte Wrack wie durch ein Wunder selbstständig und unverletzt verlassen.

Nachdem ein Gefahrguttransport auf der Autobahn Ladung verloren hatte, musste der Parkplatz einer Raststätte evakuiert werden. Über 90 Einsatzkräfte waren vor Ort, um das Gefahrgut zu bergen.