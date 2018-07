Klimaanlage defekt: Kinder kollabieren in Reisebus auf A1

Horror-Hitze

+ © TeleNewsNetwork/dpa Klimaanlage defekt: Jugendliche kollabieren in Reisebus auf A1. © TeleNewsNetwork/dpa

Wegen einer kaputten Klimaanlage sind mehrere Kinder in einem Reisebus auf der Autobahn 1 am Dienstag kollabiert. Zehn mussten in eine Klinik eingeliefert werden.