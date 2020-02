Wilder Einsatz: Mann springt Polizist in Rücken, Bruder droht mit Handy-Video

Wer etwas zu verstecken hat, sollte nicht extrem laut Musik hören. Damit handelten sich zwei betrunkene Iserlohner mehrere Strafanzeigen ein. Sie mussten in der Zelle übernachten - und ihre Handys abgeben.

Iserlohn (NRW) - Um kurz vor 2 Uhr in der Nacht zu Mittwoch (19. Februar) beschwerten sich Nachbarn über die lauten Klänge aus einer Kellerwohnung in Iserlohn (NRW). Als die ersten Polizisten eintrafen, wehte ihnen bereits vor der Tür Cannabis-Geruch entgegen. Auf mehrfaches Klingeln und Klopfen öffnete niemand. Allerdings steckte der Wohnungsschlüssel von außen ...

Als die Polizisten ihre Köpfe in die Wohnung steckten, kam ihnen der 42-jährige Bewohner wild gestikulierend entgegen und rief seinen älteren Bruder aus der Wohnung gegenüber zu Hilfe. Der "drohte" mit dem Smartphone in der Hand, den Polizei-Einsatz live auf Facebook zu streamen.

In dem folgenden Gerangel sprang einer der beiden aggressiven Männer einem Polizisten in den Rücken. Am Ende hatten sie wenig zu lachen - auch deshalb, weil die Polizei bei ihnen etwas fand, was niemand finden sollte, wie Come-On.de* schreibt.

