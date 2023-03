Wieso das Galeria-Aus das Ruhrgebiet retten könnte

Nicht unerwartet, aber trotzdem ein Schock: Galeria wird ein Drittel seiner Filialen in Deutschland schließen. © Christoph Reichwein/dpa

Die Galeria-Schließungen haben bundesweit für viel Bestürzung gesorgt. Besonders für das Ruhrgebiet könnte das Aus jedoch auch eine Chance sein.

Köln – Jede dritte Galeria-Filiale in Deutschland wird schließen: Von den 129 bisherigen Geschäften werden nur 82 bestehen bleiben. Mehr als 5.000 Beschäftigte werden ihren Job verlieren. Besonders das Ruhrgebiet hat es hart getroffen, in mehreren großen Städten stehen bald riesige Ladenflächen leer. Der Schock ist groß, aber Beispiele aus NRW zeigen: Wenn die Städte nun neue Wege gehen, könnten die Schließungen auch eine Chance sein.

wa.de erklärt, wo eine Umnutzung nach Kaufhaus-Schließungen bereits erfolgreich war und was Städte jetzt tun sollten.