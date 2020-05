Tödlicher Unfall: Motorradfahrer verliert Kontrolle über Maschine und stürzt

In Wiesbaden ist ein Motorradfahrer tödlich verunglückt.

Schwerer Unfall auf der Mainzer Straße in Wiesbaden: Ein Motorradfahrer verliert die Kontrolle über seine Maschine und stürzt. Wenig später stirbt er im Krankenhaus.

Wiesbaden - Auf derMainzer Straße in Wiesbaden ist es am Mittwoch (06.05.2020) zu einemtödlichen Motorradunfall gekommen. Ein 34 Jahre alter Mann aus Hofheim (Main-Taunus-Kreis) verlor die Kontrolle über seine Maschine und stürzte schwer.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr der 34 Jahre alte Motorradfahrer gegen 20.15 Uhr die Mainzer Straße in Wiesbaden aus der Innenstadt kommend in Richtung der Autobahn A671. In Höhe des Amöneburger Kreisels überholte der Motorradfahrer ein Auto im Bereich der dortigen Ampelanlage und kam danach aus unbekannter Ursache ins Schlingern.

Der 34 Jahre alte Hofheimer verlor die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Das Motorrad rutschte einige Meter auf der Fahrbahn und prallte dann in eine Böschung. Einige Meter entfernt kam der Fahrer am Fuße der Böschung auf der Fahrbahn zum Liegen, wie die Polizei mitteilt.

Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Wiesbaden – Mainzer Straße stundenlang voll gesperrt

Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall auf der Mainzer Straße in Wiesbaden so schwer verletzt, dass er wenige Stunden später im Krankenhaus verstarb. Zur Ermittlung der genauen Unfallursache ordnete die Staatsanwaltschaft die Einsetzung eines Gutachters an, das Motorrad des 34 Jahre alten Mannes wurde sichergestellt.

Die Mainzer Straße in Wiesbaden war für die Dauer der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten aus der Innenstadt Kommend in Richtung Autobahn A671 bis 23.45 Uhr voll gesperrt, vermeldet die Polizei. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Von Melanie Gottschalk

Erst kürzlich kam es zu einem schweren Motorrad-Unfall in Wiesbaden-Rambach. Dort wurde ein 29 Jahre alter Motorradfahrer von einem Auto erfasst und tödlich verletzt. Der 59 Jahre alte Autofahrer hatte den Motorradfahrer beim Abbiegen offenbar übersehen.