21-Jähriger ist nachts unterwegs - als ein Taxi neben ihm hält, beginnt das Grauen

Wiesbaden - Schlimme Geschichte aus der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden: Ein 21-Jähriger ist nachts mit Freunden in der Bleichstraße unterwegs - als ein Taxi neben ihm hält, beginnt das Grauen. Darüber berichtet extratipp.com*.

Ein Mann im Alter von 21 Jahren war in der Nacht zum Sonntag gegen 3 Uhr mit Bekannten in der Bleichstraße in Wiesbaden unterwegs. Plötzlich hielt ein Taxi neben der Gruppe an. Mindestens fünf Personen stiegen aus und begannen mit der brutalen Attacke - sie droschen unmittelbar auf den 21-Jährigen ein. Das schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung.

Polizei Wiesbaden sucht nun die feigen Taxi-Schläger

Bei dem feigen Angriff wurde der 21-Jährige so schwer verletzt, dass er zu Boden ging und später auch in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Dort wurde er medizinisch versorgt. Die Schlägerbande war nach dem heftigen Überfall wieder in dasselbe Taxi gestiegen und in der Nacht verschwunden. Die Polizei Wiesbaden fragt nun, wer Hinweise auf die Täter geben kann: (0611) 345 2140.

