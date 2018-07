Mann liegt hilflos im Bett - dann rettet ihm sein Wecker das Leben

Die Wiesbadener Feuerwehr wird wegen einem brummendem Wecker zum Einsatz gerufen - vor Ort können sie deswegen einem Mann (60) das Leben retten.

Wiesbaden - Am Freitagabend wurde die Feuerwehr im hessischen Wiesbaden aufgrund eines brummenden Weckers zum Einsatz gerufen: An Ort und Stelle angekommen war zwar - wie erst vermutet - kein Feuer, jedoch ein hilfloser Mann (60) - dem nur durch seinen Nachbarn und den Radiowecker das Leben gerettet werden konnte. Darüber berichtet extratipp.com*.

Ein Bewohner der Rüdesheimer Straße in Wiesbaden nahm am Freitagabend ein ungewohntes Geräusch wahr, dachte es handelte sich dabei um einenRauchmelder. In Sorge, es würde irgendwo brennen, verständigte der Mann über denn Notruf die Feuerwehr.

Wiesbadener Feuerwehr bemerkt kein Feuer nach Notruf eines Nachbarns

In der Rüdesheimer Straße angekommen wurden die Einsatzkräfte erst stutzig: Von außen sahen sie weder Rauch noch Flammen, auch das geschulte Ohr des Einsatzleiters konnte kein Rauchmelder-Geräusch wahr nehmen. "Bis dahin wäre dieser Einsatz eigentlich keine Meldung wert, wenn hierdurch nicht ein Menschenleben gerettet worden wäre", so die Feuerwehr in einer Mitteilung am Freitag.

Die Nachbarn vermuteten, dass der Bewohner der Wohnung sich zuhause aufhielt. Aus diesem Grund versuchten die Wiesbadener Feuerwehrkräfte kurz mit den Mann zu sprechen um sich zu vergewissern, dass auch in seiner Wohnung kein Feuermelder aktiviert wurde. Doch auf das mehrfache Klopfen und Klingeln der Feuerwehr reagiert niemand - der Verdacht, dass der Wohnungsbewohner sich in einer hilflosen Situation befinden könnte, wurde bestärkt.

Wiesbadener Feuerwehr verschafft sich Zugang zu Wohnung: So rettete ein Wecker ein Leben

Der Einsatzleiter ließ die Tür mit einem Sperrwerkzeug öffnen. In der Wiesbadener Wohnung fanden die Helfer zwar keinen aktivierten Feuermelder - dafür aber einen brummenden Radiowecker. Neben diesem Wecker lag der 60-jährige Bewohner, der nur bedingt ansprechbar und nicht in der Lage, selbstständig Hilfe zu holen.

Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde der 60-Jährige in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr betont besonders, dass das "umsichtige Handeln des Nachbarn gepaart mit etwas technischer Unterstützung eines Haushaltsgerätes" das Leben des Mannes rettete.

