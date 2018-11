Frau will in ihren Döner beißen - plötzlich tut Akne-Mann etwas Ekliges

Junge Frau will gerade in ihren Döner beißen - plötzlich tut Akne-Mann etwas Ekliges mitten in Wiesbaden.

Eine 20-Jährige will sich bloß ihren Döner schmecken lassen. Als ein Akne-Mann ab Nebentisch aufsteht, wird es eklig.

Wiesbaden - Eine junge Frau will in Wiesbaden in einen Döner beißen - plötzlich tut ein Akne-Mann etwas mega Ekliges ! Über den Vorfall berichtetextratipp.com*.

Wiesbaden: Frau will in Döner beißen - Akne-Mann tut etwas Ekliges

Freitagnacht in Wiesbaden (12-Jährige will zur Schule gehen - doch plötzlich greift ein unheimlicher Kapuzen-Mann an). Eine Gruppe junger Leute kommt vom Feiern, will sich noch einen Döner gönnen. Sie gehen zu einem Imbiss in der Straße Michelsberg. Gerade als eine 20-Jährige in ihren Döner beißen will, passiert es: Zwei Männer vom Nebentisch kamen herüber und wollte die junge Frau in ein Gespräch verwickeln. Einer davon mit auffälligen Narben im Gesicht. Die Bedrängte lehnte ab. Unvermittelt schlug der Akne-Mann ihr mit der Faust ins Gesicht!

Mit oder ohne Uniform: Das sind die heißesten Polizistinnen der Welt Zur Fotostrecke

Mit oder ohne Uniform: Das sind die heißesten Polizistinnen der Welt Zur Fotostrecke

Vor einem Döner-Imbiss in Wiesbaden schlägt Akne-Mann zu

Nachdem der Akne-Mann die junge Frau vor dem Döner-Imbiss geschlagen hatte, suchten die Männer das Weite. Die Gruppe um die Frau rief die Polizei. Die fand heraus, dass die Schläger sich auf der Schwalbacher Straße ein Taxi genommen hatten und in Richtung Bahnhof davongefahren waren. Die Polizei Wiesbaden (21-Jähriger ist nachts unterwegs - als ein Taxi neben ihm hält, beginnt das Grauen) sucht nun nach dem Döner-Duo. Die Zeugin gab an, dass der Schläger dem "nordafrikanischen Phänotyp" entspräche. Er hat auffallend starke Aknenarben.

Nach Döner-Vorfall: Polizei Wiesbaden sucht nun den Akne-Mann

Der Akne-Mann und der andere Gesuchte sind zwischen 25 und 30 Jahren alt und etwa 1,80 Meter groß. Sie sind schlank, haben kurze dunkle Haare und trugen zum Tatzeitpunkt beide einen Parka mit Fellkragen. Hinweise bitte an die Polizei Wiesbaden unter Telefon (0611) 345 2140. Die extratipp.com*-Leser interessieren sich neben der Döner-Meldung derzeit auch für folgende Meldung: Frau verlässt Bank - als sie drei Männern begegnet, beginnt das Grauen, wie extratipp.com* berichtet.

Matthias Hoffmann

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.