Er hat Zivilcourage gezeigt: Polizei sucht nach mutigem Jungen (7)

Wiesbaden - Ein ungefähr sieben Jahre alter Junge war als Gast auf der Rheingauer Weinwoche in Wiesbaden. Am frühen Samstagabend (17.08.2019) lief er zur mobilen Wache auf dem Weinfest und teilte den Beamten mit, dass ein Mann mit einem Spazierstock bei der Bühne andere Menschen belästigen würde. Dann verschwand der Junge wieder. Das schreibt die Polizei auf Facebook.

„Wir sind sofort mit mehreren Streifen los und haben den Mann überprüft“, heißt es in dem Beitrag. Während auf der Bühne das Kinderprogramm lief, nahmen die Beamten den Mann fest. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor, er wurde ins Gefängnis gebracht.

Wiesbaden Hessen: Polizei sucht mutigen Jungen

Nun will sich die Polizei bei dem Jungen bedanken. Er habe als einziger der vielen Festbesucher auf den rabiaten Mann reagiert, sagte ein Polizeisprecher. Als Dankeschön für seinen Mut würden den Jungen ein Geschenk und der Besuch auf einer Polizeiwache in Wiesbaden erwarten.

Die Suche nach dem mutigen Jungen läuft über Facebook, nachdem sie auf dem Fest selbst erfolglos geblieben war. „Lieber unbekannter Junge“, beginnt die Polizei ihren Text.

Wiesbaden Hessen: Mann wird festgenommen

„Wir wissen von Dir leider nur, dass Du ungefähr sieben Jahre alt bist und am Samstag auf der ‚Rheingauer Weinwoche‘ warst“, schreiben die Beamten am Dienstag (20.08.2019) in ihrem Facebook-Post. Er wurde innerhalb weniger Stunden mehr als 6000 Mal geteilt.

Die Facebook-Nutzer loben das Verhalten des Jungen. „Mutiger Junge, da kann sich so mancher Erwachsene ein Scheibchen abschneiden“, schreibt eine Nutzerin. Ein anderer kommentiert: „Wow, tolle Aktion von dem Jungen, gerade in dem Alter.“

