Mann in Wiesbaden getötet - Täter auf der Flucht

Ein Mann wird tot in seiner Wohnung in Wiesbaden gefunden. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort und spricht von einer „erheblichen Gewalteinwirkung“.

Update, 31. August, 11.30 Uhr: „Wir gehen von einem Tötungsdelikt aus“, sagte ein Polizeisprecher. Zudem bestätigte er: Der Mann ist durch eine erhebliche Gewalteinwirkung gestorben. „Wir ermitteln auf Hochtouren.“ Weitere Hintergründe waren zunächst nicht zu erfahren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Erstmeldung vom 31. August, 11:10 Uhr: Wiesbaden - In Wiesbaden wurde in der Nacht zum Samstag ein Mann tot in seiner Wohnung gefunden. Wie der Radiosender FFH berichtet, starb das Opfer durch Gewalteinwirkung. Der Tatort, in der Bärenstraße, ist aktuell großräumig abgesperrt.

Ein möglicher Täter soll zudem auf der Flucht sein. Bei dem Opfer soll es sich laut ersten Zeugen-Informationen um einen Besitzer mehrerer Gaststätten in Wiesbaden handeln. Weitere Informationen folgen.

