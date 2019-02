Drei Frauen prügeln sich - mit verheerenden Folgen

Drei Frauen sorgten mit einer Schlägerei für Aufsehen - für alle drei Damen nahm die Auseinandersetzung ein böses Ende.

Wiesbaden - Eine verbale Auseinandersetzung zwischen drei Frauen eskalierte am vergangenen Freitagabend heftig. Über den Vorfall berichtet extratipp.com*.

Prügelei in Wiesbaden: Zwei gegen eine - Zeugen greifen ein

Was war passiert? Am frühen Freitagabend kam es im Hof der Dotzheimerstraße in Wiesbaden zunächst zu einem Streit zwischen drei Frauen. Schnell artete die Situation laut zwei neutraler Zeugen jedoch total aus: Eine 43-jährige Beteiligte wurde dabeiins Gesicht geschlagen und stürzte zu Boden. Die beiden anderen Frau, eine 29-Jährige und eine 40-Jährige, prügelten auf sie ein und trafen sie mit ihren Tritten am Kopf und am Oberkörper. Das schreibt die Polizei Wiesbaden am Freitagabend in einer Pressemitteilung.

Die Zeugen griffen ein und konnten dafür sorgen, dass die beiden Täterinnen vor der am Boden liegenden Frau abließen. Bevor jedoch die zuvor alarmierte Polizei eintreffen konnte, flüchtete eine der Täterinnen. Später konnte die 29-Jährige jedoch von der Polizei ausfindig gemacht werden. Die 40-Jährige wurde noch am Tatort festgenommen, das Opfer mit einem Rettungswagen in eine Klinik in Wiesbaden gebracht.

Zwei Frauen treten auf Opfer ein - Polizei Wiesbaden ermittelt

Die Verletzungen der Geschädigten, die offenbar sehr betrunken war, stellten sich als nicht schwerwiegend heraus. Für die beiden anderen Frauen hat die Prügelei jedochverheerende Folgen: Nach einer Identitätsfeststellung und einer Blutabnahme wurden sie zwar entlassen, nun kümmert sich aber die Staatsanwaltschaft Wiesbaden um den Fall.

Natascha Berger

* extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.