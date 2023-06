Jetzt startet die Hurrikan-Zeit über dem Atlantik – die Auswirkungen reichen bis nach Deutschland

Von: Martina Lippl

Ex-Hurrikane schaffen es bis nach Europa. Auf dem Satellitenfoto steuert Hurrikan „Florence“ jedoch noch auf die US-Ostküste zu (2018). © NOAA/AP/dpa

Hurrikane sind in den USA gefürchtet. Diese zerstörerischen Wirbelstürme aus den Tropen schaffen es auch nach Europa und Deutschland – und sind gefährlich.

München – Von Anfang Juni bis Ende November können sich über dem Atlantik starke Tropenstürme entwickelt: Es ist die Zeit der Hurrikan-Saison. Diese Hurrikane beeinflussen auch das Wetter in Deutschland. „20 Prozent der Hurrikane erreichen auch die Küsten Europas“, erklärte Meteorologe Jan Schenk bei weather.com. „Nicht immer als Hurrikan, aber auch die Ex-Hurrikane sind sehr gefährlich.“

Wetter-Experte: „Nicht nur Amerika, sondern auch Europa hat eine Hurrikan-Saison“

Mit dem Start in die Hurrikan-Saison 2023, müsste auch Europa und Deutschland mit Hurrikans rechnen, sagte Wetterexperte Schenk in einem weather.com-Video. Und der Meteorologe ist überzeugt: „Nicht nur Amerika, sondern auch Europa hat eine Hurrikan-Saison.“

Blick in die Historie zeigt: „Zwischen 2010 und 2022 Hurrikan waren 99 Hurrikane auf dem Nordatlantik unterwegs gewesen, und 21 davon haben tatsächlich die Küsten Europas erreicht“, so der Wetterexperte. Die Azoren, Portugal, Spanien, Irland, Großbritannien und auch Island würden vor allem getroffen. So steuerte beispielsweise Ex-Hurrikan „Nicole“ im November 2022 nach Europa, sorgte für Sturmalarm in Irland, Schottland, Wales und Frankreich. Zuvor hatte Hurrikan „Nicole“ den Südwesten der USA getroffen, zog nach New York sowie Kanada, bevor der Jetstream den Wirbelsturm nach Europa „katapultierte“. Mit dem Spätsommerwetter war es dann in Deutschland vorbei.

Durchschnittlich würden zwei Hurrikans pro Jahr, die Küste Europas erreichen. Zwar würden sie nur einen Prozent der jährlichen Tiefdruckgebiete ausmachen, „relativ selten, aber kräftig“ sein. Zudem verweist der Meteorologe auf einen weiteren entscheidenden Punkt: Der Nordatlantik erwärme sich und damit sei die Zahl der Hurrikans insgesamt zunehmend.

Hurrikan Der Begriff Hurrikan stellt laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) eine von mehreren Bezeichnungen für einen tropischen Wirbelsturm (englisch: Tropical Cyclone (TC)) mit Windmaxima > 63 Knoten (> 118 km/h) dar. Hurrikan hat seinen Ursprung im spanischen Huracan, abgeleitet aus der Maya-Mythologie „Gott des Windes“.

(Quelle: DWD)

„Ex-Hurrikane sind in Europa relativ selten, können aber tödliche und zerstörerische Ereignisse“

Die Chance, dass ein Hurrikan es als Sturmtief nach Europa schafft, erhöht sich damit. Das haben britische Forscher laut einer Studie, veröffentlicht in der Fachzeitschrift Monthly Weather Review, herausgefunden.

„Ex-Hurrikane sind in Europa relativ selten, können aber tödliche und zerstörerische Ereignisse sein“, sagte Studienleiter Elliott Sainsbury von der University of Reading in einer Pressemitteilung. Deswegen gingen die Forscher der Frage nach, warum einige Hurrikans als Ex-Hurrikans nach Europa gelangen und andere nicht. So war Ex-Hurrikan „Ophelia“ 2017 in Irland so stark, dass dort drei Menschen ums Leben kamen. 2011 richtete der Ex-Hurrikan Katia in Schottland einen Schaden von 120 Millionen Euro an.

Die Wissenschaftler haben 190 Hurrikane der vergangenen 40 Jahre untersucht. Sie wollten herausfinden, warum es manche Hurrikane als zerstörerische Stürme schaffen und andere nicht. Der Jetstream spielt nach Ansicht der Forscher eine Rolle: „Stärkere Hurrikane und Hurrikane, die durch den Jetstream über dem Atlantik wieder angefacht werden, treffen viel wahrscheinlicher auf Europa. Offenbar behalten sie eine gewisse Erinnerung an ihre Stärke in den Tropen“, so Sainsbury.

„Da stärkere Hurrikane im Zuge des Klimawandels häufiger werden könnten, könnten wir in Zukunft auch mehr Ex-Hurrikane in Europa sehen“, sagte Sainsbury. Die Wissenschaftler weisen jedoch darauf hin, dass noch andere Faktoren zu berücksichtigen, und weitere Forschungen nötig wären. (ml)