Wetterdienst warnt vor Dauerregen in Nordrhein-Westfalen

Von: Florian Forth

Wetter-Experten warnen vor Dauerregen in Nordrhein-Westfalen. (Symbolfoto) © Peter Kneffel/DPA

Erst anhaltende Trockenheit, jetzt Dauerregen: In NRW gibt es wieder eine Wetter-Warnung. Dafür sorgt eine sogenannte Luftmassengrenze. Hier mehr lesen:

Dortmund – Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor anhaltendem Regen in Nordrhein-Westfalen. Insbesondere entlang der Städte Dortmund, Essen und Duisburg soll es am Mittwoch (14. September) den ganzen Tag über regnen (alle News zum Wetter in NRW auf RUHR24 lesen).

Grund für die Wetter-Warnung vor Dauerregen in NRW ist eine sogenannte Luftmassengrenze. Sie liegt aktuell quer über Deutschland und sorgt vor allem im Süden für Schauer, während es im Norden meist trocken bleibt.