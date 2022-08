Wetter zum Herbstbeginn: Kommt jetzt der große Regen?

Von: Tobias Becker

Zum Monatswechsel könnte es sintflutartigen Regen geben. - oder die nächste Enttäuschung. © Bernd Thissen / dpa

Viele Menschen warten derzeit sehnsüchtig auf Regen. Lesen Sie hier, ob die Regenflut nun zum Herbstbeginn nach Baden-Württemberg kommt:

Die Wetter-Prognosen im Mega-Sommer 2022 waren eher unzuverlässig, vor allem wenn es um den Niederschlag ging. Auch am vergangenen Wochenende wurde Regen in Baden-Württemberg vorhergesagt, vielerorts blieb es dennoch trocken. Doch nun gibt es eine neue Prognose für den Herbstbeginn.

HEIDELBERG24 verrät, ob es wirklich zu Regenfluten kommen soll und was Meteorologen dazu sagen.

Am Donnerstag beginnt der meteorologische Herbst pünktlich zum 1. September. Aufgrund des fehlenden Regens in den letzten Wochen kämpfen Landwirte und Gartenliebhaber mit der Dürre. (tobi)