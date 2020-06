Neue Fotos von gefährlichem Phänomen in Deutschland - Experten klären Irrtum auf

Es ist ein Phänomen, das immer wiederkehrt. Und das eine Gefahr birgt. Jetzt sind neue Bilder und Videos im Netz - und Experten klären auf.

Weiße Puschel bedecken diesen Mai vielerorts in Deutschland die Straßen.

die Straßen. Gibt es nun etwa einen verspäteten Wintereinbruch? Nein!

Die „Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst“ weist darauf hin, dass es sich nicht um Pollen handelt - sondern um Pappelsamen. Diese bergen aber eine andere Gefahr.

Update vom 12. Juni 2020: Der sommerliche „Schnee“, der in Wirklichkeit die Samen der Zitterpappel sind - er sorgt weiterhin für Faszination und Verwunderung in Deutschland. Das geht beispielsweise aus diesem ganz neuen, beeindruckenden Video hervor. Dass dieses tatsächlich aktuell ist, ist natürlich nicht bestätigt - es wurde aber am 12. Juni erst gepostet:

Eine Instagram*-Nutzerin aus Berlin entdeckte auch erst vor wenigen Tagen einen von Puscheln bedeckten Boden:

Weil immer noch vielen unbekannt ist, was die weißen Puschel denn sind, klärte kürzlich auch die „Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst“ via Twitter darüber auf.

Die Zitterpappelsamen sind für Allergiker unbedenklich - dafür bergen sie eine ganz andere Gefahr, wie sich in der Vergangenheit schon immer wieder zeigte.

Gefährliches Phänomen taucht wieder auf - „Es ging aus heiterem Himmel los“

Unser Artikel aus dem Mai 2020:

München - Der Schnee ließ sich in den Wintermonaten des vergangenen Jahres kaum blicken. Umso begeisterter dürften Kinder von dem aktuellen Anblick der Natur sein: weiße Straßen, Felder und Wiesen sind vielerorts zu sehen. Auch bei Instagram* und Twitter sind verschiedene, offenbar aktuelle Fotos aufgetaucht.

Wie ich es hasse... pic.twitter.com/LVfVWcUSf2 — Dennis #StayTheFHome Krapp (@DennisKBerlin) May 20, 2020

Doch was auf den ersten Blick wie dicker, weißer Schnee aussehen mag, ist auf den zweiten Blick ein durchaus gefährliches Phänomen.

Seltsames Pappelsamen-Phänomen kann gefährlich werden - Bild zeigt bedeckte Straße

Bei den weißen Puscheln handelt es sich nämlich um die Samen von der Zitterpappel. Pünktlich zum Mai verbreiten sich die watteartigen Bauschen vielerorts in der ganzen Natur. Auch über Twitter verbreiten viele Nutzer Bilder der weißen Pracht. Dieses beeindruckende Foto beispielsweise stammt aus dem Jahr 2016:

Doch was auf den ersten Blick recht winterlich und schön aussieht, kann auf den zweiten Blick einen wirklich gefährlichen Nebeneffekt beinhalten.

Laut welt.de sei es 2017 einst alleine in Berlin zu 150 Feuerwehr-Einsätzen innerhalb von 42 Stunden während eines einzigen Wochenendes gekommen. „Das ist schon eine Menge“, erklärte damals der Feuerwehr-Sprecher. In zehn Fällen hätten sich die Brände ausgebreitet. „Das Feuer entsteht durch die Unachtsamkeit von Menschen, die ihre Kippen einfach wegschnippen.“ Teils wurden die Puschel auch mutwillig angezündet.

Gefahr droht: Pappelsamen sind leicht entzündlich

Besonders brenzlig: 2017 brannte es auf dem Gelände der TU Berlin nahe einem Druckgastank. Zum Glück ist nichts weiter passiert.

Die Pappelsamen sind nicht nur flauschig, sie brennen auch genauso gut wie Watte. Die hochentzündlichen Bauschen brennen lichterloh, nicht nur bei einer achtlos weggeworfenen Zigarette. Auch eine Scherbe oder ein trockener Boden kann ganz schnell eine gefährliche Kettenreaktion auslösen.

Wie gut Pappelsamen brennen, ist in diesem Video zu sehen, das nun im Mai 2020 im Internet kursiert und in der spanischen Stadt Calahorra aufgenommen wurde:

Diese Freiburgerin hielt das Phänomen Anfang Mai 2020 fest - und meinte, der „Schneesturm“ sei aus heiterem Himmel gekommen. Klar, schließlich braucht es auch keine Wolken, um die Puschel regnen zu lassen. Die Bezeichnung „Pappelpollen“ ist übrigens nicht ganz korrekt - es handelt sich um Pappelsamen.

Pappelsamen-Phänomen tritt deutschlandweit auf - Allergiker können unbesorgt sein

Allergiker müssen sich über die Pappelsamen jedoch keine Gedanken machen. Anders als die Pollen der Zitterpappel lösen die Samen so gut wie keine allergischen Reaktionen aus und werden oftmals sogar als Kissenfüllungen genutzt.

