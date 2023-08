Wetter-Phänomen in Osthessen beobachtet - weiterhin Unwetter-Potenzial

Neben sommerlichen Temperaturen bestimmen aktuell Schauer und Gewitter das Wetter in Deutschland. © Fabian Sommer/dpa/Symbolbild

Trotz sommerlicher Temperaturen müssen sich die Hessen weiter auf Schauer, Gewitter und örtlich auch Unwetter einstellen. Am Montagabend war über Osthessen ein beeindruckendes Blitz-Spektakel zu sehen, wie Sie hier erfahren:

Fulda - Fast jeder im Raum Fulda dürfte es mitkommen haben, einige haben es sogar mit der Kamera oder dem Handy festgehalten: Am Montagabend, 14. August, waren über ganz Osthessen zwei dunkle Wolkentürme mit spektakulärem Blitzgewitter zu sehen.

Aufnahmen des seltenen Phänomens finden Sie bei fuldaerzeitung.de.

Das Wetter in Hessen bleibt gewittrig: So ist am Dienstagnachmittag und -abend lokal wieder mit Starkregen und Unwetter zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 26 und 30 Grad. Daran ändere sich auch in den kommenden Tagen nichts.