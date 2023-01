Bis zu 10 Zentimeter Neuschnee in NRW möglich – und frostige Temperaturen

Von: Maximilian Gang

Nach einem frühlingshaften Jahresstart kommt der Winter in NRW nun mächtig zurück. © Markus Klümper/dpa

Der Winter ist in Nordrhein-Westfalen zurückgekehrt. Auch am Wochenende bleibt es frostig und kalt – und neuer Schnee ist auf dem Weg.

Köln – Bereits am Donnerstag haben Schnee und glatte Straßen für ein Verkehrschaos auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen gesorgt. Bereits am Freitagabend wird im westlichen Teil Deutschlands erneut Schnee erwartet. Regional sind bis zu 10 Zentimeter Neuschnee möglich. Und auch im Rest des Bundeslandes soll es im Verlauf des Wochenendes schneien, besonders an einem Tag.

24RHEIN zeigt, wo es in Nordrhein-Westfalen erneut Schnee und Glätte geben könnte.

Auch die nächsten zehn bis 14 Tage bleiben, nach aktuellen Prognosen, winterlich in Deutschland. Temperaturen um den Nullpunkt und viel Niederschlag sorgen für eine frostige Wetterlage. Der Januar 2023 befindet sich noch auf Rekordkurs, er ist zum jetzigen Zeitpunkt rund 6,8 Grad wärmer als das Klimamittel. Diese Zahl wird in der nächsten Zeit jedoch wohl stetig sinken. (mg)