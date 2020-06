Wetter in Deutschland: DWD warnt vor Mörder-Monsun - hier wird es richtig ungemütlich

Vorhersagen könnten unterschiedlicher nicht sein. Starkregen und heftige Gewitter kommen. Doch Hamburg und Schleswig-Holstein kriegen Wetterwende.

Hamburg - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt* davor, dass ab Fronleichnam am Donnerstag, 11. Juni, mit teils gefährlichem Wetter zu rechnen ist. Starkregen und Hagel sollen in den kommenden Tagen bis zu vierzig Liter Regen pro Quadratmeter bringen. In manchen Regionen könnte es schlimm werden.

Das Wetter in Hamburg* wartet derweil mit einigen Überraschungen auf. Grund dafür: Meeresluft und ein Hochdruckgebiet. Vor monsunartigen Regenfällen und Hammer-Hagel muss an der Elbe*niemand Angst haben. Doch es gibt andere Sorgen.

