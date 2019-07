Mega-Hitze-Sommer? Tölzer Meteorologe Kai Zorn verrät, wie die Sommerferien wirklich werden

Noch eine Woche: Dann sind Sommerferien. Doch wie wird das Wetter? Der Tölzer Meteorologe Kai Zorn kennt die Antwort.

Bad Tölz – Bald beginnen die Sommerferien in Bayern. Nach einem heißen Juni und ein paar Regentagen Anfang Juli wird das Wetter jetzt wieder schön und sonnig. Der Tölzer Kurier hat sich mit dem Tölzer Meteorologen Kai Zorn darüber unterhalten. Er macht die Vorhersage bei wetter.com und für die Sat1-Nachrichten.

Wie wird es denn in den kommenden Tagen? Wieder so heiß?

Kai Zorn: Die Wetterlage ist so ähnlich wie Ende Juni. Wir haben ein Hoch mit trockener Hitze, Ostwind und Temperaturen um die 30 Grad ohne Schwüle. Die Nächte sind frisch, man kann also gut schlafen. Ich nenne das edles Hochsommerwetter.

Woran liegt’s ?

Kai Zorn: Wir haben ein Hoch mit trockener Heißluft aus dem Mittelmeer beziehungsweise aus Afrika. Das hatten wir schon Anfang und Ende Juni. Ich rechne allerdings nicht mit schweren Gewittern.

Wie werden wohl die Sommerferien?

Kai Zorn: Ich schätze, es geht so weiter wie in den vergangenen Wochen. Nach schönen Tagen wird es wechselhafter, es kommt wieder mal Regen, und dann wird es wieder schön. Es wird heuer kein Mega-Hitze-Sommer, aber es ist auch kein Dauer-Absturz mit Regen und Kälte zu erwarten.

