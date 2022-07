Wetter: Hitzewelle pausiert, Nächte werden kühler – aber nur kurz

Von: Tobias Becker

Eine Abkühlung nach der Hitzewelle ist in Sicht. © Thomas Warnack/dpa

Baden-Württemberg – Die Hitzewelle hält weiter an, aber es ist Besserung in Sicht. Lesen Sie hier, wann die Abkühlung kommt:

Seit knapp einer Woche hält sich die Hitzewelle in Deutschland. Tagelange 30 Grad im Mittel, zeitweise sogar an die 40 Grad. In den Nächten herrschen Tropen-Verhältnisse, die Menschen sehnen sich nach einer Abkühlung. Doch wie lange geht der Super-Sommer noch? Wetter-Experten sprechen von einer Abkühlung und einer neuen Hitze.

HEIDELBERG24 verrät, wann es die Wetter-Abkühlung gibt und wann der Super-Sommer weitergeht.

Die hohen Temperaturen und die fehlende Auszeit davon sind für einige Menschen lebensgefährlich, wie Experten schildern. Die Hitze forderte auch in diesem Jahr schon viele Tote. (tobi)